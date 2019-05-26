影／柯文哲訪日總結「學到很多」　謝長廷大方打「80分」高分

記者陳家祥／福島報導

台北市長柯文哲26日來到訪日行程的最後一天，上午在石卷市長的陪同下參觀石卷市311震災災區日和山公園，會後被問到這次日本行打幾分？柯文哲說，短時間內沒辦法打分數，但就學習來講，學習到很多，不管到哪裡我們都抱持學習的態度。儘管柯不願自我評分，但一旁的謝長廷則大方打了「80分」的高分，並強調很感謝柯的到訪。

▲柯文哲。（圖／記者陳家祥攝）

柯文哲26日一早先與宮城縣氣仙沼市長進行早餐會，接著拜會石卷市長後，在他的帶領下參觀日和山公園。

對於日本行打幾分？柯文哲說，就學習來講，學習到很多，「不管到哪裡，我們都抱持學習的態度，我們台灣終究不是每樣都世界第一，所以學習世界的優點」；柯說，2017世大運口號就很好，「台灣走出去、世界走進來，讓世界看見台灣」，台灣終究要走出去學習。

至於打幾分？柯文哲不願多談，表示未來以後專訪再講，「這沒辦法很短時間大分數」。一旁的謝長廷在這時突然接話，表示由他來替柯打分數，「我這幾天旁觀，也看國內的新聞，我覺得他應該打80分。」

謝長廷說，柯文哲這次訪日很多是誤會，譬如說被質疑沒有推銷台灣，但昨天送香蕉就很好，那就是推銷農產品，不能送人家說我現在在推銷香蕉農，不能這樣講，但是他們的學校、消防隊吃了以後，覺得香蕉不錯，「那今天早上地方報紙有出來，早上地方的電視也會出來，你們離開後還會播台北市的宣傳片，所以都是宣傳，這些都看不到，對我來講是感謝的，所以打個80分是合理的。」

至於是不是近年首長訪日的最高分？謝長廷笑說，「近幾年首長都沒有教我打分數，所以既然過去就算了。」

