5kg痛風麵線！「現煮龍蝦+8種海鮮配料」超澎派　網抓意外亮點：想吃老闆

記者張嘉晏／綜合報導

地表最狂痛風麵線！YouTube頻道「貪食人／Gobbler」裡的大胃王「邵阿咩」日前到高雄一家大腸麵線，挑戰10種配料、重達5公斤的澎派海鮮大腸麵線，無論視覺或是味覺上都驚呆眾人，還有網友表示「看著都覺得痛風」。另外也有不少人同時抓到另一亮點，歪樓表示「老闆帥翻」、「老闆我可以」、「想吃老闆」。

這間創意麵線位於高雄楠梓，只見影片中，邵阿咩看見老闆拿出店裡最大的碗後有些失望，於是她從袋子裡拿出自備的鋼盆，相當於5個大碗的份量，讓老闆嚇傻眼，叮嚀她要負責吃完，邵阿咩也拍胸脯保證沒問題。

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▲ 老闆傻眼！（圖／貪食人/Gobbler授權引用，下同。）

隨後老闆盛了整整5碗的麵線到鋼盆內，周圍掛上多達30隻的白蝦和天使紅蝦，接著還放上干貝、九孔鮑魚、帆立貝、小卷、蚵仔等海鮮配料，中間更是霸氣擺上整隻現煮的帶殼龍蝦鎮壓，光是視覺上就帶給人滿滿的衝擊！

▲▼ 麵線超豪華，光看著都覺得痛風了 。

邵阿咩品嘗之後表示，麵線雖然創新，但還是保有古早味的味道；另外不只蝦子和龍蝦可以塞滿另一盆小鍋子，因為東西真的太多了，部分配料都沉到底下，要仔細撈才吃得到，「真的很豪華耶！」骨感的邵阿咩雖然身形偏瘦，卻還是輕鬆完食整盆特製麵線，連一口配料都不剩。她表示這次的麵線是特別為她客製的5人份版本，聽老闆娘說，一般正常的size甚至有一家四口都吃不完的情況，可見用料超級大方。

網友們看完紛紛表示「上天是不公平的，瘦瘦的又吃不胖又能吃超多」、「阿咩把整個海龍宮裡的蝦兵都殲滅了」、「看了都痛風」、「影片這碗不知道要多少錢」。

▲ 老闆有帥！

另外也有不少網友抓到另一個亮點，不約而同認為「老闆超帥」，「老闆超帥！來一碗老闆麵線」、「老闆表情也太可愛」、「老闆超級帥的！改天去朝聖」、「老闆好帥❤」、「我比較想吃老闆」、「老闆帥到不行......」。

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