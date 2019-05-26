萬安演習27至30日舉行　均在下午1：30至2：00實施

▲萬安演習執行交管。（圖／記者李毓康攝）

軍聞社／記者葛芃欣報導

雙北、桃竹地區及基隆市、宜蘭縣將在27日下午舉行萬安42號演習，去年首次於中南部實施、目的在模擬飛彈來襲避難措施的空中威脅告警系統，今年也將預警範圍擴及全台，屆時這項訊息將推播至民眾手機。

國防部表示，108年「軍民聯合防空（萬安42號）演習」將在27日至30日舉行，區分北、中、南、東部、澎湖、金門、馬祖等7個地區，採有預告、分區同時段方式，在下午1時30分至下午2時實施。

國防部表示，這次萬安演習結合國軍年度「漢光35號演習」期程辦理，並運用「警報聲號」、「災防告警系統（PWS）」及「空中威脅告警系統」等方式預警，目的在強化民防人力及交通管制、防空疏散、災害救援，也能有效驗證備援機制。

北部地區將在27日演習，範圍包括宜蘭縣、基隆市、臺北市、新北市、桃園市、新竹市、新竹縣；南部及金門地區將在28日演習，範圍包括臺南市、高雄市、屏東縣、金門縣。

東部及馬祖地區29日演習，範圍包括花蓮縣、臺東縣、連江縣；中部及澎湖地區30日演習，範圍包括苗栗縣、臺中市、彰化縣、南投縣、雲林縣、嘉義市、嘉義縣、澎湖縣，演習時間均為下午1時30分至下午2時。