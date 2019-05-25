5月涉台軍售破200億　五角大廈：翻修AGM-88B飛彈

▲美軍「AGM-88B高速反輻射飛彈」。（圖／翻攝自維基百科）

國際中心／綜合報導

美國國防部於23日公布，軍火商雷神飛彈系統公司（Raytheon Missile Systems）獲得3億5549萬美元（約台幣111億8016萬元）的新合約，準備替台灣、卡達、巴林翻修「AGM-88B高速反輻射飛彈」（HARM飛彈），聲明中未指出具體飛彈數量，但預計在2027年交付完畢。

2017年時曾傳出國軍放棄購入美製AGM-88B高速反輻射飛彈，改用中科院研發的天劍二A反輻射飛彈來取代，但後來空軍考量天劍二A僅能搭載IDF經國號戰機上，無法與國軍正在升級成V型的F-16戰機做配合，因此翻盤改購入50枚的AGM-88B舊型彈。五角大廈22日的新合約聲明中指出，將在2027年前將台灣、卡達、巴林的AGM-88B飛彈轉換為空中訓練導彈（CATM-88B）。

▲我軍IDF經國號戰機掛響尾蛇飛彈。（圖／國防部提供）



近期美國對台軍售頻頻，本月初雷神才獲得4億1908萬6770美元（約台幣130億）的新合約，將會為美國空軍、海軍，以及包含台灣在內的各國採購第19批升級版的AIM-9X Block II型響尾蛇飛彈，這款飛彈擁有「最強」短程空對空飛彈的稱號，預計2022年5月完成。

綜合報導，該軍購案為「鳳展專案」軍事計畫的其中一項，美方將為國軍F-16戰機升級成F-16V，另外還會出售F-16V配備頭盔瞄準系統、電戰莢艙等裝備，並搭載最新的AIM-9X Block II型響尾蛇飛彈。而升級後的AGM-88B飛彈，可用於摧毀敵方的無線通訊設備，射速達二馬赫，最大射程約150公里。

