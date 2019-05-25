雄三總工程師張誠：沒必要跟大陸軍備競賽　建立DARPA打未來戰爭

▲雄三總工程師張誠強調，建立類似美軍DARPA的機溝，打一場「未來戰爭」。（圖／記者季相儒攝）

記者林彥臣／綜合報導

面對大陸的軍事威脅，台灣近年來致力於軍力的提升，強化自保能力。對此雄三飛彈總工程師張誠博士指出，中華民國沒有必要，也沒有本錢跟大陸做軍備競賽，最重要的是建立類似美軍DARPA的機溝，打一場「未來戰爭」。

雄三飛彈總工程師張誠博士在臉書當中表示，中華民國沒有必要、也沒有本錢跟中國大陸做軍備競賽。建議政府強化「國防產業政策」。

張誠博士列舉強化國防產業的發展重點，第一， 在國防安全的前提下，適當地降低對外軍購的比例。第二，以不對稱作戰的概念，強化以國防科技為主軸的「戰略技術投資」，開發軍民通用科技，建立台灣的國防經濟體。第三，建立類似美軍DARPA（國防高等研究計劃署）的機溝，以「未來要打什麼戰爭，現在要準備什麼科技」的指導，在科技「突破與創新」上引領建軍規畫，建立產、官、學、研合作機制，期望能主導戰場，打一個未來戰爭。

張誠博士所強調的DARPA（Defense Advanced Research Projects Agency）是美國國防部屬下的一個行政機構，負責研發用於軍事用途的高科技，國防高等研究計劃署獨立於其他更常態的軍事研發，並直接向美國國防部高層負責，國防高等研究計劃署約有240名人員（其中約140名技術人員），直接管理32億美元的預算，以任務為單位編組，專注於短期（2到4個年）的項目。

▲DARPA將觀察昆蟲大腦，希望打造出具思維的微型機器人。（圖／免費突庫pixabay）



目前DARPA活躍的研究項目，包括遠程反艦飛彈、高能量液態雷射空防系統、遠程控制昆蟲、持久近距空中支援、地球同步軌道衛星項目的機器人服務。