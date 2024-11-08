打破美軍EA-18G壟斷　陸「電戰咆哮鯊」殲-15D即將服役

▲殲-15D「咆哮鯊」照片再次於網路上流傳。（圖／翻攝自大陸網站）

軍武中心／綜合報導

追上美國艦載電子戰攻擊機的壟斷狀態，近日大陸殲-15D「咆哮鯊」照片再次於網路上流傳，整體塗裝從過去的黃綠色改為淺綠色。事實上過去中國軍媒《人民海軍》在宣傳片中就首次展示殲-15D出現在山東艦甲板上，儘管是一架全尺寸模型，但陸媒普遍認為這已代表著該電子戰機已正式進入服役階段。

殲-15D是解放軍第一款艦載專用戰術電子戰飛機，由殲-15S雙座雙發重型艦載戰鬥機基礎上發展而來，並於2018年4月傳出首飛消息。該機在定位和功能上與美海軍的EA-18G「咆哮者」電戰機相當，主要擔負海軍艦載戰鬥機在執行戰術/戰役級別空中打擊作戰時的電子偵察、干擾和防空壓制任務。

為研製中國第一款艦載電子戰機，大陸下了不少功夫，知名軍事博主「科羅廖夫」撰文指出，殲-15D在一開始就做了以下改動。首先，與其他殲-15相比，殲-15D機鼻經過了加長，藉以容納新型雷達和電子系統，同時殲-15D的垂尾尖部也進行增高處理，可以容納新增的電子設備。最後該機不僅拆除風擋前方的紅外搜索/跟蹤系統（IRST）、空速管，也取消位於機身右側邊條內的30毫米機炮，以求騰出空間用於安裝其他設備。

▼一架殲-15D全尺寸模型出現在山東艦甲板上，被認為已代表著該電子戰機已正式進入服役階段。（圖／翻攝自人民海軍）

分析進一步表示，殲-15D位於兩翼翼尖的掛點，已被翼尖天線陣列吊艙所取代，這種吊艙擁有電子支援措施（ESM）功能，還能夠對敵方電磁輻射源，進行實時信號採集、參數測量、動態信息更新和精確測向定位等。當然「咆哮鯊」的翼下和進氣道下還可以掛載不同型號的電子干擾吊艙，同時該機也能掛載號稱最大射程可達200公里的鷹擊-91反輻射導彈與霹靂系列空空導彈。

雖然這次網路流傳這張殲-15D照片，整體塗裝從過去黃綠色改為淺綠色，疑似為「老圖新發」的圖片，但近期種種跡象透露殲-15D的戰力形成腳步已越來越近。今年3月《央視》在進行海軍航空兵某部專題報導時，一架採用「海軍灰」制式塗裝的殲-15D就曾在空中一閃而過，隨後10月又被發現停泊在三亞某軍港內的遼寧艦飛行甲板尾部，突然出現殲-15D的身影。

當然殲-15D的問世及未來正式官宣服役後，將打破EA-18G咆哮者艦載電子戰攻擊機的壟斷，讓中國海軍成為全球第二個擁有艦載專用電子戰攻擊機的國家，將實質提升航母艦載機整體突防能力。

▼美軍EA-18G咆哮者電子作戰機。（圖／路透）