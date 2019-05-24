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台灣軍官「著制式迷彩服」赴美參訓　美方主動高調公開！

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▲▼空軍花蓮基地F-16戰機與F-5戰機，22日上午「海空聯合操演」。（圖／軍聞社提供）

▲國防部證實於今年2月派遣2名軍官赴美訓練。（圖／軍聞社提供）

國際中心／綜合報導

國防部官員23日證實，空軍曾於2月派遣2名軍官，身著配掛軍階的制式迷彩服參加美軍基地交流訓練活動；戰略學者揭仲認為，過去台美交流是低調、保密，甚至必須穿著便服，此舉則象徵雙方關係深化。

國防部官員受訪指出，空軍曾在今年2月派遣劉志堂中校等2名軍官，赴美國關島安德森空軍基地參與「太平洋防衛者19-1」的聯合交流活動，並穿著配掛軍階、制式的國軍迷彩服參訓，參與射擊訓練、急救、輕兵器學習等實作項目，這場訓練也有美國、日本及澳洲等國空軍參與。

官員表示，國軍過去都穿著便服參與，因此這次的交流有別於過往的觀摩模式，未來國軍將持續透過部隊交流協訓、觀摩操演、整體戰力評估、高階人員互訪等作為，與美軍持續保持交流。

另1名官員也說，國軍對美軍事合作是以「國家安全」、「國防戰略」及「軍事作戰」3層架構為基礎，與美方共同執行「政策對話」、「軍（商）售管理」、「軍備科研」、「防衛評估」、「專業國防」、「教育訓練」、「情報交換」、「戰訓整備」、「後勤維保」及「通訊指管」等10大類交流合作，近年來的合作交流，在質與量上均有實質進展。

他強調，近年來中國對台政策日趨強硬，也持續加大軍事威懾，因此台美軍事交流的合作越來越重要。

國家政策研究基金會高級助理研究員揭仲認為，國軍近幾年來都有派人參與美軍的小規模部隊演練及受訓，若是野營，美軍可能會要求穿著軍服，室內的話則是看主辦單位要求。

揭仲指出，較特別的地方在於，過去參與訓練時不管有沒有穿著軍服，美軍都希望台灣能夠低調、保密，但這次卻是由美國官方主動公布，因此不排除是因應美國國會的要求，特別是在台灣旅行法要求雙方提升軍事交流的層次跟深度，美軍開始回應這些要求，「將原本檯面下的交流搬到檯面上」。

他也認為，美國透過此舉動間接告訴中國，美國不會完全受制於中國，且美軍與華府也不會這麼在意中國的感受，因此這次的重點是在於「美軍刻意公布」，而不在於參訓本身。

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