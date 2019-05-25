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蔡英文：沱江艦速度快火力強　發展不對稱戰力最有效兵力

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蔡英文總統主持海軍艦艇建造開工典禮

軍聞社／記者李忠軒宜蘭報導

蔡英文總統24日前往蘇澳龍德造船三廠主持「高效能艦艇後續艦首艦暨快速布雷艇首艇建造開工典禮」，並與龍德造船公司董事長黃守真共同啟動兩案首艦的板材切割，宣告建造工作正式開始。

總統致詞時表示，沱江艦是她就任總統後第一艘登艦的海軍艦艇，她與海軍官兵弟兄姐妹一起繞出蘇澳軍港航行時，就下定決心，要強化臺灣的國防自主能力。

總統強調，國防自主不能是「只聞樓梯響，不見人下來」，去年沱江艦的研改和潛艦的設計，越過技術的瓶頸，她特別到海軍司令部宣示「新海軍啟航」，海軍也加速完成沱江艦原型艦系統的調修，在今天開始量產，第一艘將在2021年年底完工交艦，不論是今天要動工的沱江艦、布雷艇，或是前陣子的潛艦廠動土，都是國艦國造，也是引領「新海軍啟航」，最好的實證。

蔡英文總統主持海軍艦艇建造開工典禮

總統說，沱江艦艦體小、速度快、火力強，不僅是我們發展「不對稱戰力」最有效的兵力，更是臺灣的精神象徵，臺灣面積雖小，但在社會、經濟、文化的發展已經廣為全球所認同，我們有堅定的意志和強固的能力，來捍衛臺灣的民主自由。

總統指出，龍德造船公司建立的「龍德模式」，是由承造軍用裝備，帶動產業升級，進而打開國際市場，在國防產業界已經是廣為人知，非常值得一提，也是其他廠商學習的典範，「沱江艦」代表臺灣精神，是臺灣之光，而「龍德模式」不僅是國防產業發展的典範，也為宜蘭帶來新的產業和優質的就業機會。

最後，總統表示她會跟大家一起為宜蘭、為臺灣打拚，面對國防安全和經濟轉型的挑戰，我們都要以「勇者不懼」的精神來面臨現在的挑戰。

蔡英文總統主持海軍艦艇建造開工典禮

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