屏東黑鮪魚季百桌千人美食賞　民眾大呼物超所值

▲屏東黑鮪魚文化觀光季25日晚在東港東隆宮廟埕舉辦美食大賞。（圖／記者陳崑福翻攝）

記者陳崑福／屏東報導

屏東黑鮪魚文化觀光季今25日晚間在東港東隆宮廟埕盛大舉辦美食大賞，百桌千人品嚐東港、小琉球小吃及美味海鮮料理，每人只要350元，就能吃到10道佳餚，平均一道菜僅35元，讓參加的民眾大呼太超值！

▲百桌千人地方特色小吃。

黑鮪魚季近年推出東港小琉球美食大賞，以辦桌方式結合地方特色小吃，大受歡迎，每次推出都是立即額滿，去年雖受豪雨影響取消辦理，但今年依然人氣爆表，4月23日開放網路報名不到4小時即秒殺額滿選。

潘孟安縣長表示，今年小吃宴在東隆宮廟埕舉行，，有正小琉球米粉炒、東港爆漿花枝丸、港味櫻花蝦米糕、黑糖軟嫩雙糕潤、鮪大三寶大拼盤、金典草蝦大全盤、正經典東港肉粿、時來運轉水雲菜及宴福芒果草莓冰等，都是在地最經典美食、必嚐海味共10道料理。

傳播暨國際事務處表示，黑鮪魚季活動期間還有超值在地美食及宗教小旅行，帶大家深入了解東港漁村特殊人文風情，上午吃美食下午走廟宇、訪東港老街、品嚐道地小吃、聆聽人文故事。

另縣府也推薦周邊遊程，如大鵬灣國際風景區內保留的台灣燈會海之女神、豐豬爺等美麗燈飾、傍著夕陽海濱喝咖啡、欣賞鵬灣跨海大橋開橋秀，及體驗水上活動；也可以前往南州糖廠吃枝仔冰、控土窯，或搭船前往小琉球，浮潛看海龜及潮間帶生態、觀星夜遊等，享受不同於墾丁的海島風情。

活動詳情請至屏東縣政府官網查詢http://www.pthg.gov.tw/ 。