男子遺失錢包身無分文　亮麗女警借資救急購買返家車票

▲亮麗女警幫忙返家。（圖／記者楊均典翻攝）

記者楊均典／台東報導

日前上午11時許一位滿頭大汗，身上扛著3個大背包的男子至台東大武警分局達仁分駐所向警方報案表示，「我的錢包遺失了，請警方協尋」。警員黃瓊慧獲報後依規定受理外，還購買便當、飲料為其果腹，並幫助該男子購買返家車票，資助新台幣1仟元，使該男子得以順利返家。

據了解，陳姓男子家住新竹，因為失業，才想到花東地區旅行散心，紓解壓力，讓自己充飽電後，再返回北部打拼。陳男當天由新竹一路搭車到屏東墾丁，後來又搭乘火車到台東大武站下車後，徒步走到達仁鄉安朔村，當晚在超商休息一晚後，隔日清晨扛著行李，徒步走到南田村海邊迎曙光，不料在欣賞過台東美麗的日出風景後，發現背包拉鍊沒有拉好，才驚覺錢包遺失了！

陳男焦急的在南田村台26線公路來回尋找，就是找不到錢包，造成沒錢買車票回家的尷尬窘境。在人生地不熟的台東，身無分文，孤立無援下，只好徒步走了數公里來到達仁分駐所向員警求助。

值班女警黃瓊慧看見陳男提著大包小包的行李，滿頭大汗來到分駐所報案，黃瓊慧獲知陳男的處境後，除讓他在所內稍作休息外，因適逢午餐時間，並購買便當讓他果腹，也依規定受理報案。陳男向警方求助，希望警員可以先資助現金幫他買返家的車票，待他回到新竹家裡後，會立即匯款給員警。

黃瓊慧秉持為民服務、救急的精神，不僅載送陳男到大武火車站搭車，還幫陳男購買一張返家的車票，並出借新台幣1仟元讓陳男在返家的路上可以買東西吃。陳男對黃瓊慧熱心的協助，在他最無助的時候伸出援手，頻頻拭淚並向黃員道謝後順利搭火車返家。黃員也沒想到陳姓民眾上火車後就馬上聯繫家人，當日下午就收到千元還款。

▲亮麗女警幫忙返家。（圖／記者楊均典翻攝）