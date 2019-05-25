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溫馨五月徵圖文比賽獎金高　大小朋友出席興奮領獎　

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▲蘇天生文教基金會及東港鎮婦女會舉辦「溫馨五月徵圖文比賽」頒獎典禮，得獎的大、小朋友開心出席▼ 。（圖／記者陳崑福翻攝）

▲蘇天生文教基金會及東港鎮婦女會今天舉辦「溫馨五月徵圖文比賽」頒獎典禮 。（圖／記者陳崑福翻攝，以下同）

記者陳崑福／屏東報導

財團法人蘇天生文教基金會及東港鎮婦女會，今25日天舉辦「溫馨五月徵圖文比賽」頒獎典禮，得獎的大、小朋友相當開心地分別由家長或學校師長陪同前來領獎。他們感謝主辦單位舉辦這項比賽，讓他們有發揮繪畫才能的機會；其中有家長看到孩子得獎作品時，訝異孩子竟有如此出色的繪畫才藝。

▲蘇天生文教基金會及東港鎮婦女會舉辦「溫馨五月徵圖文比賽」頒獎典禮，得獎的大、小朋友開心出席▼ 。（圖／記者陳崑福翻攝）

▲▼蘇主榮帶唱感恩的心、家長、師長陪同大小朋友出席領獎。

▲蘇天生文教基金會及東港鎮婦女會舉辦「溫馨五月徵圖文比賽」頒獎典禮，得獎的大、小朋友開心出席▼ 。（圖／記者陳崑福翻攝）

蘇天生文教基金會及東港鎮婦女會，特別跟其他5月的慶祝活動有所不同，舉辦了「溫馨五月徵圖文比賽」，分高中職、國中、國小與幼稚園4組進行，繪畫主角也從媽媽的角色，擴及爸爸、爺爺、奶奶等大、小朋友的照顧親屬，希望藉由活動向各位辛勞的照護親屬致意，進一步藉由參賽者的作品，表現對長輩的感謝，因此每張參賽的作品，都是滿滿溫馨及感謝，作品情感表現都十分傑出，評審老師也取捨考慮多時，才評出得獎作品，而得獎作品也將會公開展示一個月。

▲蘇天生文教基金會及東港鎮婦女會舉辦「溫馨五月徵圖文比賽」頒獎典禮，得獎的大、小朋友開心出席▼ 。（圖／記者陳崑福翻攝）

▲▼得獎作品。

▲蘇天生文教基金會及東港鎮婦女會舉辦「溫馨五月徵圖文比賽」頒獎典禮，得獎的大、小朋友開心出席▼ 。（圖／記者陳崑福翻攝）

今天的頒獎典禮，設在東港安泰醫院12樓，59得獎小大朋友，一大早就由家長或學校師長陪同到場。一時人聲鼎沸，熱鬧非凡，活動先由東港鎮婦女會在理事長蘇主榮帶領下與現場與會民眾共同合唱感恩的心，炒熱氣氛，也為平日寂靜醫療場所，增添了許多活潑的氣息。

基金會董事長蘇威菘表示，這次參加比賽的人很多，作品的水準也高，因此獲獎作品都是特別優秀的，但是無論有無得獎的作品，在父母的心中都是最好的作品，也希望各位同學繼續加油，百尺竿頭更進一步。

他說，以往5月份第一個大家都會想到辛苦的媽媽，其實有許多小朋友是由爸爸或爺爺、奶奶、其他親屬帶大的，這些長輩也都很辛苦，也很偉大，在這個溫馨的月份，基金會藉這個機會來感謝這些在大家生命中最重要最偉大的人。

各組得獎前3名，分別可獲得5000元、3000元、2000元獎金；佳作500元，其中國小組佳作增加一名幼稚園名額。

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關鍵字：蘇天生文教基金會,東港鎮,婦女會,五月,圖文比賽

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