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婦人暗夜坐海邊哭泣 　海巡總動員安撫救人

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▲南部分署第五岸巡隊東港安檢所人員23日晚找到想輕生婦人。（圖／記者陳崑福翻攝）

▲南部分署第五岸巡隊東港安檢所人員23日晚找到這位想輕生婦人，交由先生帶回家。（圖／記者陳崑福翻攝）

記者陳崑福／屏東報導

「我妻子在家中留下想自殺的字條，就搭車跑來鎮海公園不見蹤影了，拜託你們幫幫忙」。昨23日晚間，一名男子憂心忡忡地向海巡人員海巡署東港安檢所人員求助，安檢人員立即出動大批人員進行搜救作業，經一個多小時搜尋，終於找到坐在海邊的這名婦人，雖遭她多次喝斥不要靠近，經不斷安撫，她卸下心防，讓先生帶回家。

昨晚8時許，在漆黑的東港海堤，一名男子慌張跑向海巡署南部分署第五岸巡隊東港安檢所勤務人員求助，指「其太太突然留下尋短字條離家，搭乘計程車至鎮海公園下車後，隨即不見蹤影並且無法聯繫，相當擔心她的安危」。

東港安檢所所長黃振能接獲通報，立即出動東港地區海巡人員投入搜尋行列，最後在鎮海公園海灘找到與報案特徵相符這名婦人。

據了解，家住高雄地區這名婦人，於23日在家中留下意圖輕身尋短字條後，隨即搭乘計程車前往屏東縣東港鎮，其先生下班後發現所遺留欲尋短字條後，相當緊張，立即開車到東港鎮海公園欲找其妻。

由於鎮海公園附近入夜後，人煙罕至且光線不良，找不到其妻，幸在東港海堤發現第五岸巡隊東港安檢所守望勤務人員，立即向前請求協助。安檢所出動大批人員，經一個多小時搜尋，在鎮海公園西側海灘的這名婦人。

由於尋獲時，婦人情緒很激動，不斷哭喊且驅趕救援人員，經女性海巡人員一再安撫，她情緒終於趨於平穩，隨即交由趕到現場的先生帶回家。

南部分署第五岸巡隊表示，自殺不能解決問題，勇敢求救並非弱者，社會處處有溫暖，一定能度過難關，請珍惜生命再給自己一次機會，籲請民眾如於港區或海邊發生緊急危難事故，皆可撥打海巡「118服務專線」，海巡署將立即派員協助。

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關鍵字：海巡署,第五岸巡隊,東港安檢所,救人

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