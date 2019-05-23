現代花木蘭！　甜美女士官「髓」緣有愛

圖／慈濟基金會提供 文／林佳予

談到對於從軍女性的第一印象，大多數人都還是停留在英姿颯颯、巾幗不讓鬚眉的形象！這位身型纖細、臉上總是帶著靦腆且甜美微笑的26歲大女孩廖孟軒，若是穿著便服，令人很難想像她是一位女士官。

廖孟軒，現任陸軍機械化步兵第二六九旅旅部連女士官，日前完成了造血幹細胞的捐贈，大家對於軍人的既定印象是體格很強健，但孟軒自知不是這樣的體格，愛心不落人後的她，獲知配對成功後，為了能順利完成造血幹細胞的捐贈，認真運動、鍛鍊身體，讓體能保持在最佳狀態！

2015年春末，廖孟軒軍中的學姊看到網路上有骨髓造血幹細胞驗血建檔活動的消息，邀約廖孟軒一起參加驗血建檔，3年後，配對成功的消息傳來，廖孟軒抱著一份期待與希望能儘快救人的心，全力配合相關前置作業。

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然而，3個月後得知病患身體狀況不適合移植而暫時取消，廖孟軒心中除了掛心，也持續為該位患者祝福。

半年後，終於傳來病患身體可以接受移植的訊息。廖孟軒為了讓身體保持良好狀態，儘管無法避免外食，但很努力地均衡飲食、不過於油膩，希望把自己的身體維持在最佳狀態，捐出最好的造血幹細胞給予受贈者。

廖孟軒這份對病患的同理心，源自母親約3年前因膽管癌往生，當時母親已無法動刀，只能進行化療，廖孟軒回憶起母親化療時，身上所扎的針比她在捐贈造血幹細胞時所扎的針還要多更多，想到當年母親生病期間也曾受到很多人的幫助，廖孟軒心中萌生回饋社會的念頭。

廖孟軒表示，衷心期盼受贈者能早日恢復健康，在人生道路上繼續邁步前行。

慈濟骨髓幹細胞中心指出，血液患者所需要的「造血幹細胞」透過骨髓、嬰兒臍帶血、以及驅動周邊血造血幹細胞等三種方式收集。早期以「骨髓捐贈」為主，目前以「周邊血捐贈」佔大宗，像捐血小板的方式捐贈即可。

慈濟骨髓幹細胞中心表示，截至2019年4月30日為止統計，尋求配對的病患累計有58,485人，光是4月尋求配對病患就有277人，亟需有更多符合條件者加入搶救生命的行列。

2019年5月26日(日) 8:00~12:00，桃園市龍潭區龍星國小(桃園市龍潭區中正路269號)將有一場造血幹細胞捐贈驗血活動，歡迎年滿18足歲、未達46歲民眾踴躍前來參加。