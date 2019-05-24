埔里元首館「兒童開心廚房社團」　弱勢孩童：將來我要當廚師

▲小廚師分組進行料理，團隊合作展現成果。（圖／埔里元首館提供）

記者白珈陽／南投報導

台灣社會工作實務發展協會舉辦公益活動「兒童開心廚房社團」成果展，22日在埔里元首館御膳房餐廳熱鬧登場！16位小廚師經歷多次活動洗禮，料理實力進步許多，他們上台合力展現廚藝，將美味的料理分享給家人、貴賓。小廚師們從客人吃東西臉上滿足的表情獲得成就感，直喊：「將來我也要當廚師！」。

▲來賓、小朋友與其家長合影。

參加「兒童開心廚房社團」的16位小廚師，大多來自經濟弱勢家庭，他們對料理有興趣，但有些孩子有人際困擾或缺乏社會參與的機會，社工實協特別找來多家廠商贊助，及委請大黑松小倆口元首館提供場地，舉辦此次活動。透過手做料理、團隊活動，營造正向、友善的環境，讓孩子有正當參與活動的機會。

經過多次活動後，孩子們學習到簡易料理照顧自己和幫忙家務，也在團隊活動中獲得自信與交到朋友，且透過活動，有些孩子更表明「將來我也要當廚師」、「開心廚房像一個家，會關心大家，會互相幫忙」，想賺錢照顧家人或幫助別人，會勇敢追求夢想，顯見活動意義非凡。

社工實協秘書長林月英說：「這群孩子剛開始只顧著自己、不管別人，透過活動安排不斷練習欣賞、分享、互助，當聽到他們動手做料理給家人吃、稱讚夥伴的優點或菜色很好吃時，真的覺得進步了」，另外，家長和師長對孩子的鼓勵和回饋更是他們進步的動力。

▲小廚師雖緊張，在多位來賓的面前仍然用心料理。

理事長施睿誼表示，此次活動特別感謝元首館的大力支持，提供場地和餐點讓孩子們有個展現成果的舞台；而南投縣政府、埔里鎮公所長期的補助和肯定、及許多社會資源的協助，及善心人士投入經費、講師、餐食、獎勵品等資源，不僅讓活動得以順利進行，也讓社工實協能善用專業，陪伴及引導這群孩子及其家庭擁有更好的學習及生活。

社工實協自2005年起在埔里地區提供弱勢家庭服務，從服務統計得知，這些家庭經常面臨經濟和照顧壓力、子女教養困難和身心調適的問題，其中有7成以上的孩子面臨生活、學習、人際適應上的困難。透過家庭服務的陪伴與輔導、活動辦理及資源連結等方式，協助有需要的家庭解決經濟、照顧、教養及學習發展等困境，也期盼更多的社會大眾和企業能共襄盛舉。