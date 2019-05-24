埔里浮屍送殯儀館胸口竟然有起伏　館方：是真的！他腳動了好幾下

▲埔里鎮枇杷城排水溝24日早晨有民眾發現浮屍。（圖／民眾提供）

記者白珈陽、戴若涵／南投報導

死而復生？南投縣埔里鎮24日早晨有民眾行經南安路，赫然發現一旁的枇杷城排水溝裡有一具身穿白衣的浮屍在水面載浮載沉，嚇得趕緊報警。消防局獲報趕往現場將遺體打撈上岸，交由警方處理後送往南投殯儀館，在殯儀館時，突然傳出遺體雙腳抽動，疑似有生命跡象，但後來檢方相驗，確認已經死亡。殯儀館人員說，當時他的雙腳抖了幾下。

警方初步調查，遺體身上沒有證件，根據外型特徵初步研判為男性，年約70多歲，至於是失足落水、或是其它死因，詳細情形警方正進一步釐清當中。

消防局第二大隊埔里分隊表示，獲報後即趕往現場，花了約一小時將遺體打撈上岸，之後交由警察分局隆生派出所處理，後送往南投殯儀館，但在殯儀館卻傳出遺體疑似有生命跡象，殯儀館工作人員趕緊請相關人員到場確認。

南投殯儀館表示，遺體送抵時安置時，「雙腳突然抽動了好幾下」，並或因腳部抽動導致胸口有起伏似在呼吸，嚇得他們趕緊再叫救護車回來、請檢察官相驗，但經檢察官確認後，遺體確實已經死亡，已無生命跡象，至於為何出現這種死後反應，館方也不清楚，須由檢方進一步研究。由於遺體身上沒有任何證件，無法得知其身份及家屬，目前已先將遺體送進冰櫃。

▲消防隊接獲通報立即趕往現場將遺體吊起。

針對這起案件，知名法醫高大成接受《ETtoday東森新聞雲》採訪表示，一般來說，若死者死亡時間在1個小時之內，還有「死而復生」的可能，但以此案來說，死者年齡已高達70多歲，與年輕人相比存活率相對低很多，很可能只是「肌肉牽動」，導致身體有抽動、甚至是胸口起伏的現象。另外，高大成也提到，民眾若見到屍體可透過眼睛混濁度、體溫、身體僵硬程度等來判定死亡時間，若體溫仍高應趕緊通報救護人員到場，也許還有救回的可能。