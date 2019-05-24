專訪楊秋興／爆韓國瑜身邊有「紅衛兵」　楊：會唸心經不代表有智慧

▲韓國瑜唸心經，被楊秋興酸「不是唸心經就代表有智慧」。（圖／記者洪正達攝）

記者李唯甄、吳奕靖、洪正達／高雄報導

前高雄縣長楊秋興被資深媒體人黃光芹爆料，說他當初受韓國瑜之託，提供高市府局處「用人名單」，沒想到幾天後卻傳出是楊秋興主動「上門求官」，對此，楊秋興受訪表示，「說不定是有人擔心我當副市長」，認為自己遭抹黑，更爆料他認為韓國瑜身邊有所謂的「紅衛兵」。

「你不要我做副市長，可以直接告訴我，不應該用打擊、抹黑的方式」，講到揹了「求官」黑鍋，楊秋興還是氣憤難平，他認為應該是「有人擔心他當上副市長」，因為他對市府的一切太了解，而他跟韓國瑜兩人的「閉門會議」走漏風聲，也讓他懷疑是「紅衛兵」搞的鬼。

▲楊秋興爆韓國瑜身邊有「紅衛兵」。（圖／記者吳奕靖攝）

「我把名單拿給市長，再被洩漏給媒體，那我當然認為他是紅衛兵啊」，記者問「紅衛兵」是誰？楊秋興說，他覺得有好幾個，記者再問「現在有擔任局處首長嗎？」，楊秋興露出苦笑說，「寶寶心裡苦、但寶寶不能說」。

至於韓國瑜以《般若波羅蜜多心經》回應黃光芹說韓國瑜上酒店喝花酒，楊秋興表示，「我第一次看他背的時候，很感動、覺得他一定有修行」，但他認為韓國瑜要參選總統，「就不是有智慧的決定」，因為萬一沒成功，不但危害兩岸和平，更可能危害台灣發展和中華民國存續。楊秋興批評，韓國瑜個人為了貪圖大位，做出沒智慧的決定，更補槍一句「智慧不是靠唸心經、就代表你有智慧」。

▲黃光芹爆料韓國瑜出賣楊秋興。（合成圖／翻攝黃光芹臉書、屠惠剛攝）