專訪楊秋興／韓國瑜稱「還是朋友」　他乾笑：我不會心裡想的跟講的不同

記者李唯甄、吳奕靖、洪正達／高雄報導

資深媒體人黃光芹在臉書爆料，指韓國瑜「出賣楊秋興」，鬧得滿城風雨，事後楊秋興認了爆料「是事實」，也指控韓國瑜「恩將仇報」，對此，韓國瑜24日受訪時向楊秋興喊話「大家還是好朋友」，楊秋興聽到後也乾笑了幾聲，回答「朋友如果可以真心相待、那是最好的」。

▲楊秋興聽到韓國瑜稱「還是朋友」、乾笑了幾聲。（圖／記者吳奕靖攝）

黃光芹在臉書揭露，當初前高雄縣長楊秋興跟韓國瑜閉門談用人名單，結果事後被出賣、變成楊秋興上門「求官」，楊秋興受訪時透露，其實韓國瑜原本找他接任副市長，但他沒興趣、婉拒了一次，之後韓又找他接高捷或高銀兩個職務，楊秋興說，「不好意思一直拒他於千里之外」，最後才提議「不然我協助你做兩岸」，因為這是無給職、感覺也比較不會「一直拒絕你」。

▲韓國瑜喊話楊秋興「還是好朋友」。（圖／記者賴君欣攝）

至於韓國瑜受訪表示「現在大家都還是好朋友，而且都在高雄，最重要還是大家一起攜手合作」，楊秋興聽了之後乾笑幾聲說，「當然是朋友啊，但朋友如果可以真心相待、那是最好的」。楊秋興說，自己朋友很多，「有些就很真心」，當然大家都是朋友、四海之內皆兄弟。

楊秋興喊話韓國瑜，「朋友應該從內心做起，不是用嘴巴談一談，你要爭大位、表裡要如一、要有智慧，不能只靠嘴巴」，而他也強調自己「很真」，「不會心裡想的跟講的不同、我不會」。

▲黃光芹連串爆料「槓上」韓國瑜。（圖／翻攝黃光芹臉書）