網路聲望低負評多　韓國瑜嘆：黑韓成顯學　網軍躲鍵盤後操控

記者吳奕靖、賴君欣／高雄報導

高雄市長韓國瑜爆料現在不但「黑韓」已經成為顯學以外，甚至還可以賺錢，黑韓一則每則就是2塊錢，甚至還有網軍自己跳出來承認有接案，韓國瑜呼籲：「我們台灣民主要追求什麼樣的民主價值，如果是在造謠抹黑、中傷扭曲而且躲在暗處放箭，這樣的的民主到底有什麼意義」。

▲韓國瑜表示「黑韓」現在不只是顯學，還可以賺錢一則2塊錢。（圖／記者賴君欣攝）

韓國瑜在24日下午參加旅展的時候表示，前一天有網軍跳出來自首，從3月份就開始接案了，每一則是2塊錢，業務還接到6月底「專門的黑、不停的黑，如果黑的時候產生火花，產生重點還可以領額外的獎金」，韓國瑜指出這是網軍自己上電台自首，所以黑韓現在是可以賺錢的。

記者也追問天天被黑，會不會覺得委屈？韓國瑜一聽當場笑了出來，「台灣的民主價值不要被扭曲，其實在2019年現在，我們台灣的民主政治正發生激烈變化，一批又一批的網軍，在鍵盤後面好像操控台灣的政治，操控台灣的氣氛，這個對台灣民主造成重大傷害，這不是台灣人追求的，所以我覺得今年特別嚴重，希望所有好朋友能夠理性來思考這樣的問題，我們台灣民主到底要追求什麼樣的民主價值，如果在抹黑造謠，中傷扭曲，而且躲在暗處放箭，這樣的民主也什麼樣的意義」。

▲韓國瑜表示「黑韓」現在不只是顯學，還可以賺錢一則2塊錢。（圖／記者賴君欣攝）

韓國瑜呼籲「台灣人民必須要共同的來思考，而且勇敢的發生拒絕這些黑」，尤其是看到高雄五月觀光代言人波特王也被黑，更是讓韓國瑜感嘆，希望大家多給高雄一點祝福，高雄一定可以自立自強往前衝。