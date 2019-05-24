影／傳韓國瑜接班人已內定　陳其邁狂酸：就快要征服宇宙了！

記者洪正達／高雄報導

當韓國瑜喊出「Yes,I Do」決定參與2020黨內初選，甚至外傳連接班人都決定好了，陳其邁聽聞後頻頻問「這是真的嗎？」現在不是民主時代連接班人都找了，不論這個新聞真假，都代表韓「征服宇宙的速度要加快了」，不過，即便日後高雄有補選機會的話，陳其邁到底「Do不Do」？他回答「關於高雄的建設都是Yes,I Do」，不管人在哪裡，高雄都是永遠的故鄉。

▲外傳韓國瑜內定接班人，陳其邁狂酸「就快征服宇宙了」。（圖／記者洪正達攝）



對於有人批評高雄換人執政，中央從「關愛」轉換為「大小眼」，陳其邁則說，中央對於地方的建設支持，尤其是高雄市是不遺餘力，包括捷運黃線已經核定了可行性計畫，中央總共補助800億，鐵路地下化、立體化的拆除工程，中央也補助了4.4億的經費，這都要感謝交通部長林佳龍的鼎力協助，另外，對於原來的林園捷運線路線規劃評估報告中央也補助了840萬，再加上橋頭科學園區也補助了數百億，先期規劃也補助了1億來進行後續的規劃與整地相關的費用，所以中央照顧地方是不遺餘力的。

陳其邁強調，目前身在行政院，就是把行政工作做好，只要跟高雄有關的建設，都會傾全力拜託交通部長全力支持，這點是毫無疑慮的，且自己不會在不同的工作崗位想著要做選舉的事情，也不會「吃碗內、看碗外」，這也是自己的本分，去年在九合一選舉中落敗，對於地方建設，不管在哪個位置都會全力以赴。