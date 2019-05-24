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專訪楊秋興／大聲喊冤「我沒有背骨」　我永遠站在正確的一方

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記者吳奕靖、李唯甄、洪正達／高雄報導

前高雄縣長楊秋興成功輔選高雄市長韓國瑜，不過就在勝選隔日，雙方似乎開始漸行漸遠，甚至在日前，楊秋興出面砲轟韓國瑜「忘恩負義」，不過雙方還是透過媒體隔空放話，彼此都還是「好朋友」，這段友情究竟有沒有變質，楊秋興接受《ETtoday新聞雲》記者專訪，楊秋興大吐苦水，他說一路被稱為「背骨」，真是有苦難言，「寶寶心裏苦，寶寶不說」。

▲楊秋興專訪 。（圖／記者洪正達攝）

▲《ETtoday新聞雲》專訪楊秋興，對於「背骨」一說，他表示「寶寶心裏苦，但寶寶不說」。（圖／記者洪正達攝）

一開始，楊秋興說，自己過去的縣長經驗給韓國瑜市長建議，雖然賣水果很重要，但最重要的還是產業問題，雖然目前產業回流了，但是很多企業卻遇到了土地問題，以後還得面臨炒房地產的情況，政治要為企業界服務、因為企業為經濟服務，政府要盡量幫忙，政府若是願意協助，你就合法」，還舉出過去自己在擔任縣長期間，義大世界以及佛光山就合法，楊秋興甚至說「如果沒有義大世界以及佛光山，那誰會來高雄？」，言談中對自己過去施政相當滿意。

▲楊秋興專訪 。（圖／記者洪正達攝）

▲《ETtoday新聞雲》專訪楊秋興，他表示「寶寶心裏苦，但寶寶不說」。 （圖／記者洪正達攝）

但是楊秋興也提到就在韓國瑜當選之後，也有受邀擔任副市長職務，不過自己一向當主官慣了，並不習慣擔任副手，所以婉拒韓國瑜的邀請，但是為何最後又會接下兩岸小組副召集人的職務，楊秋興表示自己不能夠跟韓國瑜完全切割，所以不好意思拒人千里之外，所以他婉拒高捷以及高銀的董事長職務，才會接下兩岸小組副召集人職務，因為這是「義務職」。

其實楊秋興跟韓國瑜慢慢疏遠，不少人曾經猜測過原因，楊秋興過去就不止一次談到「韓國瑜」身邊有著紅衛兵，但是紅衛兵是誰？楊秋興卻遲遲不肯透露，記者追問到底誰是紅衛兵，楊秋興表示不只有一個，只給了苦笑，「寶寶心裏苦，但寶寶不能說」。

▲楊秋興專訪 。（圖／記者洪正達攝）

▲《ETtoday新聞雲》專訪楊秋興，他表示「寶寶心裏苦，但寶寶不說」。 （圖／記者洪正達攝）

韓國瑜在高雄市議會總質詢的時候，大聲背誦心經，這一幕看在楊秋興眼中，第一時間楊秋興覺得非常感動，覺得他有一定的修行，但是話鋒一轉，楊秋興說：「個人貪圖大位，就不是有智慧的決定，智慧不是靠唸心經就代表你有智慧」，參選總統就不是個有智慧的決定，這是跳火坑。

不過講到楊秋興心裡的痛，就是被貼上「背骨」兩個字，楊秋興說自己「永遠站在正確的那一方」，所以根本就是被貼標籤，還舉了吳敦義的例子，認為「白賊義」的標籤讓台灣損失了一位好總統，這是台灣人民沒有福氣，當初吳敦義在擔任行政院長期間，台灣發展多好，如今被民進黨惡意抹黑，貼標籤，對吳敦義有傷害，對台灣傷害更大，甚至還點出現在民進黨的賴清德也被貼上「背刺」，大歎民進黨就是這樣。

楊秋興目前這一步大家都很清楚，就是要協助郭台銘參選總統，甚至還讚譽郭台銘「超越川普」，甚至相當看好郭台銘會勝出擔任總統，可以說是無人能敵，就算是柯文哲也沒有辦法，但如果郭台銘真的當選了，是否會選擇入閣，楊秋興給了一個有趣的答案：「環遊世界」。

▲楊秋興專訪 。（圖／記者吳奕靖攝）

▲《ETtoday新聞雲》專訪楊秋興，他表示「寶寶心裏苦，但寶寶不說」。 。（圖／記者洪正達攝）

從當年老縣長的經驗，換成了一個輔選大將，楊秋興在30分鐘的專訪過程當中暢談自己的看法，其中還有他怎麼看待韓粉，什麼是韓粉，而自己跟韓國瑜之間，發生了這麼多的事，究竟還是不是朋友，楊秋興給了一個很妙的答案，究竟他說了什麼？《ETtoday新聞雲》專訪《楊秋興系列》將會一一揭開「寶寶心裡到底有多苦」。

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關鍵字：楊秋興,韓國瑜,朋友,道義,高雄市政府,郭台銘,總統,高雄市長

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