專訪楊秋興／韓粉是虛的、柯P沒組織　「最強郭董」出線就會贏

記者李唯甄、吳奕靖、洪正達／高雄報導

前高雄縣長楊秋興表態力挺郭台銘參選2020，被問到郭台銘的「最大對手」會是誰？楊秋興分析，韓國瑜民調雖高，但「韓粉是虛的」，有一部分是民進黨養的「網軍」、專門來擾亂，而韓國瑜眼中最強的柯文哲「沒有組織」，打起組織戰很吃虧，因此只要國民黨派出郭台銘，「我覺得他會贏」。

▲楊秋興評論韓國瑜和柯文哲。（合成圖／記者賴君欣、李毓康攝）

▲楊秋興力挺郭台銘參選。（圖／記者洪正達攝）

韓國瑜在好幾個總統大選民調中，聲勢始終居高不下，選市長時滿滿的「韓粉」聚集成「韓流」，更一舉打敗民進黨、成功翻轉高雄，但楊秋興認為，「韓粉是虛的」，一種是單純韓粉、第二種是「深藍」鐵韓粉、第三種則是民進黨養的「網軍」，而這些網軍是專門來擾亂，對韓國瑜影響很大。

「在我看來，國民黨中央黨部處處在依附韓粉，如果由我做決策的話、就是你不來登記就沒了」，楊秋興表示，國民黨完全是為韓國瑜參選「量身打造」，至於韓國瑜眼中的「最強對手」柯文哲呢？楊秋興說，柯文哲沒有組織，「你看藍綠營有幾個縣市、幾席立委？」，柯P民調雖然高，但打起組織戰時未必吃香，因此看來看去，「只要郭董出線，我覺得他會贏」。

▲楊秋興認為，只要郭台銘出線就會贏。（圖／記者李毓康攝）





【相關新聞】

1. 專訪楊秋興／韓國瑜稱「還是朋友」 他乾笑：我不會心裡想的跟講的不同

2. 專訪楊秋興／打臉韓國瑜「還是好朋友」！他怒了：太噁心，快退初選

3. 專訪楊秋興／挺郭台銘選總統「是奉獻！」 批韓選「是私心」