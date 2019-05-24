王金平喊「菜不好換鍋不夠，不如換我煮」　網：會煮「魚」？

▲王金平喊「菜不好，換鍋不夠，不如換我來煮」。（圖／翻攝自臉書粉專「台灣公道伯王金平」）

政治中心／綜合報導

前立法院長王金平24日在臉書以「菜不好，換鍋不夠，不如換我來煮」為題表示，他擁有最豐富從政經驗，資歷最完整且能夠調和鼎鼐、化解衝突，意味自己才是台灣未來最需要的總統人選。貼文一出，也有網友逗趣地說，「那煮魚呢？院長會煮魚嗎？」

王金平表示，他24日上午出席「2019青年菁英立法院會議」，跟青年學子交流，讓學生們了解議會的運作以及在國家中所扮演的重要角色，他也特別跟他們介紹立法院的「勝利講台」。



王金平透露，這個講台對他來說很特別，2013年發生九月政爭，他發表聲明就是用這個講台，隔年年4月6日他在探視議場學生後的公開聲明，被視為促成太陽花學運退場的關鍵，也是站在這個講台上。



王金平指出，在超過40年的立院生涯中，他敬業樂群、努力奉獻、盡心盡力為人民服務，手中通過的法案超過數千件，得到許多朋友與國人的肯定，肩負著鄉親的期許和託付，在這關鍵時刻，他下定決心要出來承擔更重大的責任。



王金平意有所指地說，「有人說菜煮不好，要換鍋子煮。但我認為，菜煮不好，換鍋子用處不大，要換人煮。擁有最豐富從政經驗、資歷最完整且能夠調和鼎鼐、化解衝突的人，才是台灣未來最需要的總舖師人選。」



王金平強調，他相信自己有能力做一手好料理，端給國人一盤色香味俱全，社會能安定、兩岸能和平、台灣能進步的台灣大補帖。