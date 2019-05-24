軍人遭醉撞亡！妻淚灑告別式…食言了「下輩子再當你老婆」

▲詹姓軍人公祭，妻子淚崩「下輩子能再遇見你，能再當你的老婆」。（圖／翻攝臉書爆怨公社）

網搜小組／綜合報導

本（5）月5日深夜，台南發生一場奪命車禍，一名66歲蔡姓男酒駕開車上路，追撞正在等紅燈的機車，造成林姓女騎士與詹姓軍人摔飛。詹男因顱內出血傷勢嚴重，搶救後仍回天乏術。23日告別式上，詹妻心如刀割喊話，「這一次是真的要放開手讓你走了」，令人聞之鼻酸。至於闖下大禍的蔡男未現身靈堂致意，讓詹妻氣的砲轟「原來酒駕已經變常態，撞死人沒什麼」。

還原當時車禍，深夜10點4分左右，32歲詹男與25歲林姓女同事共乘機車，正在永康區永大路和大灣路口等紅燈，怎料，後來來了一輛由蔡男駕駛的貨車猛烈追撞，瞬間撞傷詹男與林女，機車零件散落一地，可見當時撞擊力有多大。可惡的是，蔡男沒下車察看傷者傷勢，反而肇事逃逸。

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▲詹男被後方轎車追撞，畫面曝光！（圖／記者林悅翻攝）

林女僅受輕傷已出院休養，但詹男就沒這麼幸運了，因顱內出血命危，搶救5天仍在11日過世。其實前一日（10）日，詹妻傷心欲絕在臉書《爆怨公社》集氣，「我只懇求一切都能好轉，希望這一切都能撐過去！兩個小孩還小，你不能就這樣丟下我們，我們還有很多事沒做，你說過你退伍還要帶我去環遊世界，還要看著你女兒當醫生，看著你兒子娶老婆，我們還有好多好多未完成的夢，拜託你快點醒來好嗎？」字字句句讓人鼻酸心痛。

丈夫成了酒駕釀禍的犧牲者，詹妻事後再度痛罵，「我忍了好幾天，但我真的無法可忍，能不能讓酒駕直接判處死刑！你知道因為你的自私害了一個完整的家庭支離破碎嗎」、「我的心好痛好痛 ，你知道我痛為何還要丟下我？看著你離開是多千般不捨，你還說再過幾年等你退伍了我們可以去環遊世界，還要一起開店現在只剩下我自己…只能看著你的照片好想聽聽你的聲音」、「10時52分，最後我只能這樣牽著你的手，看著你離開……我們下輩子還要一起當夫妻，還有很多很多的話要跟你說，好想抱抱你親親你，老公一路好走，我愛你」。

▲詹妻製作老公的生前影片，網友看了心疼不已。（圖／翻攝臉書爆怨公社）

昨（23）日是詹男的告別式，好友與軍中長官、同袍們現身靈堂送最後一程，詹妻難過在臉書表示「這一次是真的要放開手讓你走了」，悼念文如下：

親愛的老公



從沒想過最後一次寫信給你卻是在這種日子，也從沒想過我們如此幸福快樂的生活在這劃下句點，老天爺卻是如此殘忍把我們分開了，我多希望這只是一場夢。



謝謝你12年來對我的包容與照顧，謝謝你當了我12年的肩膀給了我依靠，你曾經對我說，只要有你在不用害怕，就算是天塌下來也有你撐著，如今你卻食言了，但我不怪你，我知道你所選擇的一切都是為了我好

往後你不在我身邊的日子，不能再像以前一樣依賴著你，把所有問題都丟給你，也不能再像以前一樣總認為有你就好，我要開始習慣沒有你的日子，雖然過程會很痛很難受，但我會努力讓自己堅強下去，就是為了下輩子能再遇見你，能再當你的老婆。



希望下輩子你會在那個盡頭等著我，這輩子沒完成的，下輩子我們再繼續完成，老公真的很謝謝你，辛苦的付出所有一切，千言萬語說不盡，我將會永遠把你埋藏在記憶裡最深處，永遠留在我心中！永遠愛你的老婆。

至於罪魁禍首蔡姓駕駛人影呢？詹妻抨擊，公祭上根本未現身，「酒駕肇逃，無照駕駛，你的誠意在哪裡？問了公祭時間卻是提前幾天來跪爬還請人家錄影，帶了幾個獅子會的來，這到底是什麼心態？」她無語問蒼天感嘆，「原來酒駕已經變常態，撞死人沒什麼，關一關還是出來了原來人命就是這麼不值錢，原來犧牲別人都是應該的」。

▲小倆口結婚影片，如今只能追憶。（圖／翻攝臉書爆怨公社）

這篇心碎的文章引發萬名網友安慰，「請節哀！加油」、「酒駕真該死」、「看完影片貼文，心像吃了檸檬好酸好酸」、「要堅強顧好小孩，別讓他擔心」、「他會一直守護妳們的」、「保重身體請節哀」、「酒駕真該死」、「加油堅強、酒駕真的很該死，又讓一個這麼幸福完整的家庭給毀了！酒駕應該要重罰才是！最好是判酒駕撞死人，一命賠一命才對」、「喝酒駕車一念之間，卻足以造成他人一輩子心碎」。

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