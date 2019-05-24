近五年千名公職酒駕！　徐永明要求年度考績應打丙等

▲時代力量立委徐永明召開「五年千名公職酒駕， 考績修法吃丙重罰」記者會。（圖／記者林銘翰攝）



記者林銘翰／台北報導

時代力量立委徐永明24日上午召開「五年千名公職酒駕， 考績修法吃丙重罰」記者會，指出近五年中央各機關總計達1001名軍公職酒駕，其中卻還有33位的年度考績為甲等，因此要求修正《公務人員考績法》，將「獎懲抵銷得互相抵消」的規定取消，公務人員舉凡酒駕者考績直接列為丙等。

徐永明表示，立法院於今年三月三讀通過《道路交通管理處罰條例》修正案，當時的態度非常清楚，就是要趕快修法宣誓對酒駕零容忍。然而，政府要求民眾對酒駕零容忍重罰，日前卻還發生農委會防檢局組長彭明興酒駕的案件，年度考績還因「功過相抵」的規定得到甲等，防檢局當時還稱因「工作努力、人非聖賢」，經「功過相抵」後尚有嘉獎一支。

徐永明指出，近五年共有約1001名軍公職人員酒駕，移送公懲會的人數卻連年減少，總計共156人，比例僅占15%，顯見政府根本沒有魄力打擊酒駕。徐永明也指出，1001位酒駕的軍公職人員中，還有33位的年度考績為甲等，其中23位是酒後駕車遭取締，還有5位酒駕肇事後竟沒有通報上級機關，還可以拿到考績甲等，到底有沒有涉及欺騙？

▲時代力量立委徐永明。（圖／記者林銘翰攝）



台灣酒駕防制社會關懷協會秘書長林美娜表示，今天記者會的重點不在酒駕肇事後的處理，那已經有法律規範處理，而是要求以酒測值0.25作為門檻，舉凡軍公職涉及公共危險罪者，主管一律拔官。另外，她也主張若政務官酒駕涉及公共危險罪，就是不能當政務官，沒有法律可談，就是一個政治責任，否則就是執政當局的一個污點。

徐永明說，所有軍公職人員只要酒駕，考績就應該打丙等，到底是哪些部會酒駕問題最嚴重，從資料上可以看得很清楚，最嚴重的依序為國防部、交通部與內政部，相信這幾個部會自己看到數字應該也很驚悚。因此，他提出修正《公務人員考績法》，刪除第12條「獎懲得相互抵消」的規定，並於13條增訂「曾因酒駕遭記申誡、過或大過人員，考績只能打丙等」。

▲徐永明召開「五年千名公職酒駕， 考績修法吃丙重罰」記者會。（圖／記者林銘翰攝）



出席的銓敘部法規司副司長雷諶則表示，銓敘部與徐委員持相同看法，今年二月也有發函給各機構，宣誓酒駕不能再容忍。不過他說，若要修法拿掉功過相抵的規定，在有些強況下還是必須考量，「制度的設計上有它的意義在」，例如公務員在年初犯小錯遭記申誡，會希望他引以為戒，透過更多嘉獎補回來，「用後功來補前過」、又或者警察機關在執勤勤務會有特殊情形，也會希望透過嘉獎來補回來。至於考績打丙等部分，銓敘部尊重立法院職權，也會帶回研議。

人事行政總處培訓考用處專門委員蕭欣瑋則說，人事總處之前有訂定酒後駕車相關行政責任建議處理原則，會依不同態樣要求各機關在標準內訂定獎懲，至於是否要將所有酒駕公務員一律移送公懲會，人事總處將帶回研議。