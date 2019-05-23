外國人都來買台南優質農產品了　黃偉哲：國人更應該來買

▲台南市長黃偉哲，親率台南12家區農會所生產的優質農特產品到場向廠商促銷。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

台南優質農特產品進入生產旺季，農糧署5月23日也與通路遍及全世界的台灣連鎖加盟促進協會合作，在台南辦理「精選．優質．農產品媒合會」；市長黃偉哲親率台南12家區農會所生產的優質農特產品到場向廠商促銷，黃偉哲向通路商呼籲，國外的通路商都到台南來購買了，國內通路更應該來買。

為推動連鎖加盟通路業者，使用優質國產農產品及架加工品，以便讓國人在外，也能吃到產銷履歷、ISO22000、HACCP驗證把關的國產優質農產品及加工品，農委會農糧署與農業科技研究院、台灣連鎖加盟促進協會，23日在台南市東東宴會式場，辦理「精選．優質．農產品媒合會」，積極開拓連鎖加盟業者選用國產農產品的新通路。

為了替台南優質農產品推銷，市長黃偉哲帶領農業局長李朝塘、山上、善化、南化、麻豆、新化、新市、東山、白河、柳營、佳里、下營等區農會，在會場擺出最優質的台南農特產品，黃偉哲到場後，即先陪廠商品嚐台南的優質產品，現場讚聲不斷。

黃偉哲表示，專門出產優質農特產品的台南，樂於充當一個消費者和生產端的平台，雖然現在都流行網購，但對通路商而言，「面交」比較貨真價實，外貿協會在台南已經舉辦多場的農特產品促銷會，台灣連鎖加盟促進協會的通路商也遍及國內外，別人都來買了，自己人更應該來買，台南優質農特產品，一定可以行銷國內外。

農糧署長胡忠一表示，農糧署為推廣優質國產農特產品，今年特別媒合連鎖加盟業者與農產合作社、業者，讓更多好的農特產品，可以讓加盟業者選擇，媒合會目前已有超50個品牌連鎖加盟業者參加。

農糧署表示，本場媒合會，特選台南在地的優質農特產品在現場讓廠商品嚐，有黑豆茶、黑豆醬油、牛蒡茶、胡麻油、真空綠竹筍、鳳梨和芒果乾，南化農會還帶來剛剛生產的愛文芒果，現場最受廠商關切。