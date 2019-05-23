台南精密公司負責人欠稅208萬元　涉隱匿財產法院判管收

▲台南一家精密公司方姓負責人，欠所得稅208萬元，台南地院判管收。（圖／記者林悅翻攝）

記者林悅／台南報導

台南一家精密公司方姓負責人，因積欠所得稅208萬元，行政執行署台南分署發現，方某2018年繳納壽險保費金額達8萬多元、躉繳一筆壽險保費金額達數十萬元，另銀行帳戶內有2筆數十萬元之存款提出，無法說明流向，5月23日被向台南地院聲請管收獲准，送進管收所。

行政執行署台南分署指出，方姓義務人欠繳2016年度綜合所得稅232萬餘元，經財政部南區國稅局新化稽徵所於2017年間移送強制執行，其間義務人曾辦理分期繳納，惟未按期繳納，經廢止分期繳納，另拍賣方姓義務人提供擔保之BMW大七後，合計受償金額僅21萬餘元，其餘208萬餘元拒不繳納。

台南分署執行官調查發現，方姓義務人2018年間繳納壽險保費金額達8萬多元，且2018年間躉繳一筆壽險保費達數十萬元，方姓義務人在2017年、2018年帳戶內有2筆數十萬元之存款提出，惟方姓義務人僅空泛陳稱用以清償公司負債，卻無法提出相關清償證明以自圓其說。

台南分署於5月23日通知方姓義務人到案，訊後執行官認定方姓男子符合顯有履行義務之可能，故意不履行及就應供強制執行之財產有隱匿、處分等之管收事由，依法留置方姓義務人，隨即向台南地院聲請管收獲准，並立即送進管收所。