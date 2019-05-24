謝謝你12年的照顧...下輩子再繼續！夫遭酒駕撞死　妻淚崩寫最後一封信

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一名女網友在《爆怨公社》PO文，表示先生遭酒醉駕駛撞上，頭部受到重創，經送醫搶救後仍身亡；告別式後她悲痛寫給先生最後一封信，「這一次是真的要放開手讓你走了……原來酒駕已經變常態，撞死人沒什麼，關一關還是出來了，原來人命就是這麼不值錢。」

女網友表示，先生在5月5日當天晚上被撞，頭部受到嚴重創傷，雖然送醫搶救後撐了5天，但10日病情卻急轉直下，急救了一次後情況仍不樂觀，最後於11日晚間10時52分離開這個世界。

▲情人節才包紅包放閃，老公遭酒駕撞死，搶救6天不治。（圖／翻攝爆怨公社）



她淚訴，因為酒駕者的自私、貪圖一時方便，卻害一個完整個家庭瞬間破碎，老公才32歲，還有很多事情沒做完、兒子女兒都還小，孩子以後該怎麼辦。

先生告別式於23日舉辦，許多軍中同袍都來送他最後一程。結束後她哭著寫了給先生的最後一封信，「這一次是真的要放開手讓你走了。」

親愛的老公：

從沒想過最後一次寫信給你卻是在這種日子，也從沒想過我們如此幸福快樂的生活在這劃下句點，老天爺卻是如此殘忍把我們分開了，我多希望這只是一場夢。

謝謝你12年來對我的包容與照顧，謝謝你當了我12年的肩膀給了我依靠，你曾經對我說，只要有你在不用害怕，就算是天塌下來也有你撐著，如今你卻食言了，但我不怪你，我知道你所選擇的一切都是為了我好。

往後你不在我身邊的日子，不能再像以前一樣依賴著你，把所有問題都丟給你，也不能再像以前一樣總認為有你就好，我要開始習慣沒有你的日子，雖然過程會很痛很難受，但我會努力讓自己堅強下去，就是為了下輩子能再遇見你，能再當你的老婆。

希望下輩子你會在那個盡頭等著我，這輩子沒完成的，下輩子我們再繼續完成，老公真的很謝謝你，辛苦的付出所有一切，千言萬語說不盡，我將會永遠把你埋藏在記憶裡最深處，永遠留在我心中！

永遠愛你的老婆

許多網友紛紛留言「媽媽，妳要堅強，加油喔」、「為了小孩堅強的活下去，加油，節哀」、「未來的日子會很艱難，但妳老公會在另一個國度保護著你，加油」、「這時候我就很生氣，酒駕不處理，結果先處理同性合法婚姻（我沒有歧視喔），人命不值啊」。

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