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立院交委會考察台南交通建設　林俊憲：爭取停車場改善補助解決停車問題

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▲立法院交通委員會南下考察台南市停車場等計畫辦理情形，立委林俊憲邀請交通部長林佳龍、公路總局局長陳彥伯陪同，針對台南市改善停車場問題進行計畫簡報與現勘。（圖／記者林悅翻攝，下同）

▲立法院交通委員會南下考察台南市停車場等計畫辦理情形，立委林俊憲邀請交通部長林佳龍、公路總局局長陳彥伯陪同，針對台南市改善停車場問題進行計畫簡報與現勘。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

立法院交通委員會5月23日南下考察台南市「青年路停E8停車場」及「赤崁文化園區地下停車場」等計畫辦理情形，立委林俊憲邀請交通部長林佳龍、公路總局局長陳彥伯陪同，針對台南市改善停車場問題進行計畫簡報與現勘。

林俊憲指出，地方居民陳情東區塞車困擾，期盼盡速新建多功能停車場，以解決長年來停車位不足及紓緩中西區觀光車潮等問題。

「東區青年路停E8多功能停車場」位處台南市東區青年路商業地帶，預計興建地上5層樓高的多功能停車場，可提供238格汽機車停車位，並結合社區里民活動中心，除了有效改善路邊停車問題，紓解上下班尖峰時刻停等平交道的車潮，也提供社區居民假日休憩場所，達成鄰里空間有效運用。「中西區赤崁文化園區地下停車場」則配合赤崁文化園區改造工程，改建原赤崁樓停車場地下化，並擴增可停車空間共350格汽機車停車位，搭配成功國小校舍景觀改建，解決觀光車潮的停車問題。

▲立法院交通委員會南下考察台南市停車場等計畫辦理情形，立委林俊憲邀請交通部長林佳龍、公路總局局長陳彥伯陪同，針對台南市改善停車場問題進行計畫簡報與現勘。（圖／記者林悅翻攝，下同）

針對停車場改善計畫，林俊憲表示，東區以台南車站為中心的商業地帶，周邊地區停車位可說是一位難求，青年路附近是商店街也是人口密集的住宅區，有限的停車格位無法滿足龐大的停車需求，因此極力爭取新建停車場，打造融入社區鄰里活動的多功能設施。另一方面，中西區為觀光熱點，假日觀光車潮湧入府城，致使赤崁樓停車場大排長龍，未來改造赤崁文化園區，地下化停車場擴建後將大幅減少停車時間，同時設置遊客中心及展示空間，增進更好的觀光品質。

▲立法院交通委員會南下考察台南市停車場等計畫辦理情形，立委林俊憲邀請交通部長林佳龍、公路總局局長陳彥伯陪同，針對台南市改善停車場問題進行計畫簡報與現勘。（圖／記者林悅翻攝，下同）

目前台南市有四案停車場計畫已獲中央核定前瞻基礎建設計畫補助，交通部長林佳龍強調，中央允諾加強對地方建設支持，尤其深切感受台南在地居民為停車問題所苦，包括今日視察之「青年路停E8停車場」在內等四案改善停車問題計畫，市府已向交通部提出申請補助需求，未來會請相關部會加速審核程序及辦理流程，亦持續關注已補助列案的計畫，提升台南城市品質，推動府城觀光再造，讓民眾感受到政府施政「接地氣」。

「青年路停E8停車場計畫」自2019年底完成評估設計，隔年動工，預計將在2021年4月完工。「赤崁文化園區地下停車場」已完成拆除成功國小舊校舍等作業，預計2019年8月進行地下化工程，110年完工，屆時可為市區提供汽機車停車位總計達550格以上。

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關鍵字：立院,交委會,台南,交通建設,林俊憲,停車場,停車問題

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