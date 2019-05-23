「承諾不選」羅生門 賴清德：蔡總統只說未來靠我們 我沒說不選

▲蔡英文、賴清德。（圖／記者屠惠剛、徐文彬攝）

記者蔣婕妤／台北報導

民進黨初選蔡賴相爭持續無解，前行政院長賴清德日前接受廣播節目專訪時提及外界批評他「偷襲小英」沒誠信，賴清德專訪中澄清外界質疑，他怒問，不知道到底是總統還是幕僚說法，強調事實跟外界講得並不一樣。他23日接受廣播專訪時再重申，「蔡總統只說未來靠我們，我沒說不選」。

賴清德日前說明，3月8日蔡英文南下是為了立委陳亭妃邀請的總統競選行程，他曾質疑為何蔡英文不是替郭國文輔選，對方陣營答覆之後會有另外替郭國文的助選行程，而當天晚上他趕回台南跟總統見面，不過兩人談話內容只有立委補選，小英還跟他說希望他多幫忙彰化及新北選情，完全沒有談到總統選舉，至於14日小英南下助選郭國人，兩人完全沒有見面，賴清德不滿質疑，「到底總統說謊，還是幕僚說謊，我不知道」。

賴清德23日接受網路專訪時再次說明，他透露，兩人當天談話一開始是聊天，討論立委補選工作，他跟蔡英文報告，這場立委補選很辛苦，也分享自己要如何進行助選工作，蔡英文則給他加油，希望他有空也能到彰化跟新北幫忙。

對於蔡英文說「未來就靠我們兩個人了」，賴清德說，蔡英文有她的說法，自己不方便揣測，不過可以確定的是對方並沒有問他「要不要選總統」。