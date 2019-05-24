柯文哲點破「民進黨難題」死穴是風電！　蔡英文一句話神回

▲台北市長柯文哲、總統蔡英文。（合成圖／記者屠惠剛、林敬旻攝）

記者柯沛辰／綜合報導

台北市長柯文哲近日接受ETtoday《雲端最前線》專訪時表示，民進黨力推2025非核家園，但風電購價落差大，「總統大選只要考這一題，民進黨就很難回答了。」總統蔡英文23日回應，風電初期學習、建置成本較高，隨著產業成熟就會降低，如果不懂可以向經濟部請教，「It’s science！」

蔡英文23日到台中港視察海洋風電工程進度，被記者問到柯文哲評論風電價差一事。她說，這一題其實不難回答，過去也有人提出，經濟部都一一解答了，所以現在會質疑這題的人不多，顯示社會大眾對風電特性都已理解。

蔡英文表示，風電需要學習跟建置的初期成本，所以初期價格確實比較高，但後續隨產業成熟，價格會往下走，只要愈早開發、學習時間愈短，成本就愈低，目前政府已經盡量縮短學習跟建置的時間，價格也確實比較低一些。

▲柯文哲拋出風電問題，認為民進黨可能回答不出來。（圖／資料照）

蔡英文說，柯市長最近有跟沃旭董事長見面，見面前應該對這些事情有一個了解，如果真的不清楚，也可以向經濟部請教，她要借用柯文哲曾講過的一句話，那就是「It’s science（這是科學）！」

蔡英文強調，很多國家在國際市場上競逐綠能產業，尤其是風電產業，台灣在國產化上放了很多心力，希望可以盡快進入到成熟狀態，帶動國產化相關供應鏈，打入國際綠能供應鏈及市場。