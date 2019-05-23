賴清德委屈「2個月內背3大罪」　吐真心話：中執會29個打1個

▲賴清德認為，他2個月內被冠上3條罪名。（圖／翻攝關鍵時刻YouTube）



記者鄒鎮宇／綜合報導

民進黨總統初選「蔡賴對決」陷入僵局，前行政院長賴清德接受政論節目《關鍵時刻》專訪時表示，他21日晚上才知道英派在中執會想更改選舉辦法，便在22日提出「3個如果」應對，還被冠上了3大罪名，讓他非常無奈。

蔡英文代表林錫耀22日在中執會上主張，民調應該納入手機，對比民調也應該把對手加入柯文哲，才能最符合2020大選的真實狀況，讓賴清德代表林俊憲相當不滿，但全場30人僅有林俊憲孤軍奮戰。

「作夢都想不到…」賴清德說，他本不知道中執會要以人數優勢修改選舉辦法，由於新法只能用在下一屆，此次英派在公告後突然更改規則，「怎麼取信於台灣社會？怎麼團結？未來怎麼合作？」、「把對手搞，每個黨員權益都受影響，這是為什麼主席不願意表態的原因」。

▲蔡賴對決陷入僵局。（合成圖／記者黃克翔、徐斌慎攝）



主持人劉寶傑也提出疑問，詢問賴清德可否接受中執會的「霸王條款」。對此，賴清德說，他希望民進黨同志可以了解，若一定要透過更改選舉辦法才贏得初選，這樣是無法贏得大選的，且他提出「3個如果」也退到底線，「我也不能再讓了，會贏由人民決定，不用改制度」，希望中執會可以好好參考他提出的條件。

面對突襲說，賴清德臉色一沉，表示他前一晚才知道修改選舉辦法，「我完全希望可以解決這個局」，並在中場休息時接到主席卓榮泰的電話，才會到貴賓室與林錫耀、林俊憲、「5人小組」成員陳菊秘書長、柯建銘總召、鄭文燦市長與陳其邁副院長、羅文嘉秘書長等8人協商。

他認為，應該要把到中執會的目的跟社會大眾報告，才會告知秘書長並使用記者室，「我也是黨員，如果蔡總統要借用，主席也不會反對 」；也因此，他在這2個月內背上了3罪，「誠信（以為沒參選意圖）、偷襲（突然到中執會）、政變（與蔡英文競爭）」，卻都無法影響他對黨的忠心，「我深愛這個黨，決不退黨」。