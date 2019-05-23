拋新方案遭圍剿 賴清德：絕不是偷襲 我是一番苦心

▲賴清德。（圖／記者林敬旻攝）

記者蔣婕妤／台北報導

民進黨22日針對蔡賴對決召開中執會，經過兩個多小時會議仍舊沒有共識，黨主席卓榮泰宣布29日再召開中執會繼續協調。前行政院長賴清德在中執會中間休息期間突然現身黨部，並於會後受訪時拋出新策略，喊出只要總統蔡英文贏了高雄市長韓國瑜，自己就退選，不過卻被圍剿批評是突襲中執會，對此，賴清德接受網路專訪時強調自己不是偷襲，而是一番苦心。

22日中執會下午三點開始討論總統初選事宜，並於約五點宣布休息、七點再召開會議並宣布散會，賴清德則在中執會休息時突然現身。賴清德會後表示，他這次前來黨部是為了提出新策略，「第一個情況，如果小英總統贏韓國瑜，我無條件支持她競選連任；第二個狀況，如果我沒有贏韓國瑜，我也全力支持蔡總統連任；第三個情況，如果我贏韓國瑜市長，韓國瑜又贏小英總統，我請小英總統還有黨提名我出馬競選總統」。

賴清德現身黨部提新方案卻被批評是突襲中執會，賴清德行動辦公室發言人李退之當晚回應，卓榮泰在中執會中場休息之後，就中執會討論情形，請雙方代表聯絡參選人，詢問意見，賴清德因此才前往黨中央，在已公告有效的初選辦法之下，提出方案，以顧全民進黨的初選民主機制。

賴清德23日受訪時表示，用「突襲」太沉重，因為他是再21日晚間才得知蔡陣營要修改選舉辦法，他不忍心兩邊僵持不下，卓榮泰也在中執會喊話不認同選舉辦法被更改，看到僵局要接到主席邀請兩邊當事人，他才會前往黨部。

賴清德強調，自己絕對不是偷襲，蔡陣營在中執會提的案子也沒先讓他知道，他是一番苦心，希望能讓僵持不下的時候有一個新方案出來，看可不可以解決問題，他的方案並沒有修改原本的選舉辦法。