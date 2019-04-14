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中部7縣市串連區域治理平台　黃敏惠：打造嘉市成西部新都心

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▲▼中部七縣市串連中台灣區域治理平台，黃敏惠喊出打造嘉市成為台灣西部新都心。（圖／記者翁伊森翻攝，下同）

▲▼中部七縣市串連中台灣區域治理平台，黃敏惠喊出打造嘉市成為台灣西部新都心。（圖／記者翁伊森翻攝，下同）

記者翁伊森／嘉義報導

有鑑於中彰投苗區域治理成功模式，臺中市長盧秀燕日前擴大號召邀請雲林縣、新竹縣、嘉義市七縣市於台中市政府共組「中台灣區域治理平台」並共同簽署「中台灣區域治理合作宣言」，七縣市首長針對縣市發展目標與問題提出見解，未來將集結更多力量，針對「空污環保」、「經濟發展」、「交通建設」、「觀光旅遊」、「農產行銷」等議題擴大合作，更要一起攜手讓「貨出去、人進來」，展現更亮眼的施政成果。

▲▼中部七縣市串連中台灣區域治理平台，黃敏惠喊出打造嘉市成為台灣西部新都心。（圖／記者翁伊森翻攝，下同）

簽署儀式由嘉義市長黃敏惠、臺中市長盧秀燕、彰化縣長王惠美、南投縣長林明溱、苗栗縣長徐耀昌、新竹縣長楊文科、雲林縣長張麗善共同代表出席，完成「中台灣區域治理合作宣言」簽署儀式。七縣市北起新竹，南至嘉義，位居西台灣南北交通輻輳要地，合計人口數高達650萬人，近12,000平方公里的土地面積，更占國土面積1/3強，中臺灣的區域合作將有助於帶動各個面向的發展，展現強盛的合作力道。

▲▼中部七縣市串連中台灣區域治理平台，黃敏惠喊出打造嘉市成為台灣西部新都心。（圖／記者翁伊森翻攝，下同）

各縣市首長普遍關注的主要聚焦在空污議題上，七縣市都面臨空氣污染所帶來的影響民眾健康等問題，空污防制要跨縣市一起發聲、共同整治，針對空污議題合作解決。臺中市長盧秀燕表示，此次合作目的是取得中央資源更適當的分配與建設，期望透過中台灣團結合作，分配到更多的資源，得到更多的建設，一起為中部民眾發聲、做事，合作興利，團結爭取資源。

嘉義市長黃敏惠表示，台灣現在需要的是信任、合作與團結，嘉義市首次加入此治理平台，這是一種行動，也是大家合作的最好的成功模式，因為七縣市共同努力。並期望中央對縣市預算分配能讓預算有效發揮極致的能量，帶動地方有更好的建設發展。黃市長也希望這樣的合作是長長久久的，在信任、團結的基礎下互相合作，發揮更大的力量。

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關鍵字：中台灣區域治理平台,中台灣區域治理合作宣言,盧秀燕,黃敏惠

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