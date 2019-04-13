抗議濫用言論自由　本土社團台中市府嗆聲「反併吞救台灣」

▲本土社團到台中市府前嗆聲，批評執政者濫用言論自由。（圖／記者李忠憲攝）

記者李忠憲／台中報導

本土團體發起護台抗中活動，13日下午有20多人到台中市政府府前廣場喊聲「台灣中國、一邊一國」，表達對警方及市府准許「中國和平統一促進會」舉行遊行的不滿。一行人高喊「反併吞、救台灣」，更批評執政者根本是「濫用言論自由！」

中國和平統促會原定13日下午舉行和平統一論壇及車隊遊行，但上午11點臨時喊卡，將遊行及論壇都取消。而打算跟統派對槓，由本土團體發起的護台抗中活動，下午1點半在台中市政府府前廣場集結活動依然準時開始。

包括908台灣國、扁聯會等本土社團約30人到場，高舉「消滅共匪 台灣人大團結」、「台灣人站起來 我們要諾貝爾和平獎」、「台灣中國一邊一國」等標語，並高聲大呼「反併吞救台灣」，表達立場。半小時後，一行人轉往台中火車站會合。

▲▼本土社團現場拉起布條，表達立場。（圖／記者李忠憲攝）

908台灣國會長周崇德表示，雖然你有申請，但你就違法嘛！你就是共產黨，台灣本來就跟你敵對，「警察准你，市府准你，我台灣人不准！」對方活動臨時取消，一來跟李毅被驅除出境有關，他也有跟警察局，為何共產黨申請要准。

他表示，他們在怕什麼不知道，但不是耀武揚威嗎？幹嘛取消，大家來尬一下啊！來這邊是第一個攔截點，除了不讓五星旗進入市區外，也要讓他們知道台灣人的憤怒，已經忍無可忍了。

▲908台灣國總會長周崇德表達立場。（圖／記者李忠憲攝）

▲扁聯會理事長郭正典認為職者濫用言論自由。（圖／記者李忠憲攝）

扁聯會理事長郭正典則說，你如果去以色列說納粹萬歲，還講言論自由，不被打死才怪。這（准和平統一遊行）叫言論自由，我覺得太過分。言論自由是相對的，如果我可以到中國喊中華民國，喊台灣獨立萬歲，這才稱作言論自由。如果只有你可以欺負我們，我們卻不能講自己的，這樣哪叫言論自由。

他認為，這根本是侵門踏戶，利用我們民主、法治、自由來糟蹋我們，很過分，執政者根本是濫用言論自由。

他也說，扁聯會有兩個目的，一個是阿扁司法平反，一個就是落實阿扁「一邊一國」的理念，所以才會出席這次活動。

【更多新聞】

►大陸武統學者李毅強制出境 「我一會就走」躲南投畫面曝光

►獨／富二代瞞妻援交5少女 驚爆深藏內心「不可告人的秘密」

►準新郎告別單身趴喝太嗨 酒駕接女友去公證一吹0.78...驚呼：完蛋了