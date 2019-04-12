政府法拍才得知3歲早夭的叔叔還有土地繼承　除戶大傷腦筋

▲陳男(左)的三叔3歲時早夭，70年來仍繼承土地，因為戶口名簿無登載任何記錄至今仍無法除戶。（圖／彰化縣議員曹嘉豪提供，以下同）

記者唐詠絮／彰化報導

1950年代早夭的孩童，如今竟然還可以繼承不動產！員林市一名陳姓男子，家族長輩接到政府通知有土地未繳納增值稅，要將該筆土地進行行政拍賣，因此決定申請祭祀公業派下員處理土地，這才發現，這個沒有身分證字號的「三叔」竟然還是一個「自然人」，還繼承了一筆500多坪的土地。

陳男的「三叔」1946年出生在社頭，3歲過世，如果還活著目前是73歲，舊的戶口名簿資料詳細登載，但在新戶籍卻無此人的所有資料，陳男前後花了10多年時間想要幫舊戶籍資料有登錄「三叔」名字、新戶籍資料卻沒有登錄的三叔「除戶」，卻還是處處碰壁，讓家人大傷腦筋。

▲陳男三叔3歲時早夭，舊的戶籍資料詳細登載。（圖／彰化縣議員曹嘉豪提供）

陳男只好向彰化縣議員曹嘉豪陳情，新的戶口名簿無登錄陳男的三叔任何紀錄內容，也無身分證字號，目前的方法只能向警方報案並申請臨時身分證再通報失蹤人口，但還要拖7年才能宣告死亡，以辦理除戶，讓子孫十分困擾，曹嘉豪相信這可能不是個案，將協助尋求更便捷的處理解決方法。

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