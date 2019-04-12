媽祖行腳遶境「有床有冷氣」五星級歇息地點　就在成美園

▲成美文化園區提供舒適的歇息場所讓參與大甲媽祖遶境的信眾使用。（圖／記者唐詠絮翻攝，以下同）

記者唐詠絮／彰化報導

為了響應一年一度媽祖遶境活動，頂新和德文教基金會特別與永靖鄉民一同成立了香客服務站，提供現煮切仔麵、熱水淋浴服務，並且在成美文化園有的幸福大廳佈置了120張福福慧床，讓疲勞的信眾可以在有冷氣的環境休息，又可到後花園享受鳥叫蟲鳴，補足遶境時最需要的體力。

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頂新和德文教基金會執行長潘長庚表示，頂新和德文教基金會參與大甲媽祖香客服務已經超過二十年，為了讓辛苦遶境的香客，可以在過程中得到優質的休息環境，從去年開始特別提供了成美文化園的幸福大廳，讓香客可以好好休息，讓遶境有回家的感覺。

根據頂新和德文教基金會新文黃國誠指出，這幾天進入園區使用的香客信眾就有上千人之多，出動50名志工在現場為大家服務，13日媽祖遶境回鑾將再度進入彰化縣，12日下午成美文化園已經有數10人進入歇息，基金會更歡迎參與遶境行腳的信眾多多使用。

據了解，頂新和德文教基金會創辦人魏應充也是虔誠的媽祖信徒，多年來看到香客就地休息，在炎熱的天氣裡餐風露宿，令人敬佩卻也不捨，為了與大甲媽祖作伙付出的精神呼應，特別供應切仔麵，更貼心的提供淋浴與有空調的休息空間，希望能為辛苦的香客，帶來短暫但舒適的服務。

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