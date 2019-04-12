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藍營議員指「毒品是國安問題」　台南中小學校園驗尿

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▲台南市議會國民黨團認為毒品是國安問題，要求台南中小學校園驗尿保護未來國家主人翁。（圖／記者林悅攝）

▲台南市議會國民黨團認為毒品是國安問題，要求台南中小學校園驗尿保護未來國家主人翁。（圖／記者林悅攝）

記者林悅／台南報導

當前毒品氾濫，台南市議會國民黨團，在定期大會警察局業務報告中憂心指出，台灣已被國外貼上「毒品王國」標籤，校園吸毒販毒年齡一直下修，外勞吸毒嚴重，毒犯更藏身公寓和大樓，國民黨團希望市長黃偉哲能重視，並推動家長同意讓有關單位進入中小學驗尿，拿出菲律賓總統跟毒品宣戰決心，做出真成效。

市議員蔡淑惠表示，警方資料顯示為防範毒品進入校園，少年隊和婦幼隊已進入校園宣導上千場，為什麼宣導這麼多年，毒品進入校園年齡還一直下降，到底問題出在那裡？有去檢測孩子們到底懂多少？知道如何防範和面對毒品的誘惑嗎？大家要的是真的成果，不是漂亮的數字。

林燕祝則點出外勞吸毒問題，台南56786位外勞中，今年1月到3月就破獲24件外勞吸毒案，永康分局上周在越南卡拉OK店也抓到外勞在吸毒，是誰將這些毒品賣給外勞？她希望警方能用心查工廠，因為健康檢查時沒有強制性篩檢尿液，警方查緝困難，黃宗仁局長應向中央建議在外勞部分加上毒品驗尿。

許至椿則以模擬狀況詢問警察局長黃宗仁，若接獲檢舉學生校園吸毒販毒，警察局如何進入校園查案，可以搜索書包嗎？可以查到誰在校園穿針引線銷售？他進一步指出真實情況是，大樓有聞到類似毒品從地下室出入，跟大樓反映無效請求警方協助，警察不敢進去，報這個案有何用。

李中岑也指出，毒品氾濫，家長們長真的很擔心，菲律賓總統都能把毒品氾濫當國安問題處理直接跟毒品宣戰，台灣為何不能？少年吸K，因為K他命最容易取得，警方拼了命的抓到，司法單位卻輕縱，建議修法。

盧崑福也以數字要求警察局重視吸食K他命問題，近年來破獲人數從206人到去年612人，吸Ｋ的人數一直增加，因為國內法律將他列為三級毒品，法律輕縱結果，吸K的人慢慢吸到二級毒品再來就是一級毒品。

黨團書記長蔡育輝議員指出，在賴清德擔任台南市長時，就憂心校園吸毒年齡下降問題，黨團不斷開記者會，要求賴清德應讓有關單位進入中小學校園驗尿，並請家長簽署同意書，但一再被賴清德拒絕，當年賴清德為了推動『一卡通』也曾要求請家長簽署同意書，現在台南市改朝換代，黃偉哲入主市府，黨團再提出請黃偉哲推動家長同意讓有關單位每學期進入小學驗尿建議，請黃偉哲以行動來保護國家未來的主人翁。

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關鍵字：毒品,國安,台南,中小學,校園,驗尿,主人翁

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