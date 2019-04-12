台南山上鳳梨前進大台北　黃偉哲：吃了保證甜蜜蜜

▲台南市山上區農會將在4月23至24日前進台北市及新北市，行銷台南16號鳳梨（甜蜜蜜），市長黃偉哲也特別讚聲，吃了保證甜蜜蜜。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

台南農產行銷一棒接一棒，為了讓全台更多消費者，了解台南山上區出產的鳳梨鮮甜滋味，山上區農會將在4月23至24日前進台北市及新北市，行銷台南16號鳳梨（甜蜜蜜），屆時包括柳營、麻豆、六甲、新市、後壁、學甲、鹽水、左鎮等農會也都將共襄盛舉，組隊北上行銷優質農特產品。

市長黃偉哲也特別讚聲，如數家珍地向大家介紹各區特色農產品，用行動表達市府的重農政策。市長黃偉哲強調，台南算是全台灣農業產值數一數二的城市，許多農畜產品行銷也是全台灣第一，人說「不怕貨比貨，就怕不識貨」，台南市要把優質農產品行銷出去，除了打全國盃以外，更要打亞洲盃、世界盃。

黃偉哲隨後也和現場人士大啖鳳梨，他說山上農會的台農16號甜蜜蜜鳳梨非常好吃，他向大家掛保證「吃了保證甜蜜蜜」。

農業局表示，由於今年暖冬，全台鳳梨產期較往年提早2-3週，故產季與嘉義地區重疊，但台南鳳梨一向品質優良，在市場銷售具競爭力。台南目前的鳳梨採收進度達5成，市場批發均價為22.8元／斤，較上週21.2元／斤增加7％，市府也將持續媒合貿易商出口外銷，以推廣甜美的台南鳳梨。

市府指出，山上區鳳梨品質優良，山上區農會總幹事許弘霖希望用該區自有品牌「鳳送好梨」搶攻市場，不僅全面啟動鮮果直銷（運銷），針對饕客需求做最好的品質分級，更積極到各地行銷。近年來積極推廣的台農16號甜蜜蜜鳳梨受到市場好評，增加在地農民的信心，使出產品質更加穩定，栽種面積相對也越來越多。因應小家庭需求，農會也推出自用送禮兩相宜的鳳梨禮盒，內含2支裝的台農16號甜蜜蜜鳳梨。

這次北上行銷的除了山上區農會，也邀請柳營區、麻豆區、六甲區、新市區、後壁區、學甲區、鹽水區、左鎮區共八個台南地區農會齊赴北部推介，讓消費者能一次「買」足台南特色農產，各界饕客朋友絕不容錯過此次展售活動。