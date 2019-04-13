台南車禍死亡六都第一！　陳怡珍：盼車禍死亡人數勿再攀升

▲台南車禍死亡六都第一，市議員陳怡珍要求警方設法降低車禍死亡人數。（圖／記者林悅翻攝）

記者林悅／台南報導

台南市議員陳怡珍在議會質詢台南市警局長黃宗仁指出，兩年前就曾質詢台南市車禍死亡人數全國第一名的議題，3年過去了，台南市的車禍死亡人數雖從2016年的177人、2017年171人，降至2018年149人，然而仍穩坐六都令人傷痛的第一名。

依據警察局的統計資料顯示，2017至2017年期間A1類交通事故路段前5名，分別為省道台20線近永康區中山北路口、安南區台江大道、省道台39線近歸仁區凱旋路口、省道台17線近安南區北汕尾路口、市道182線近東區中華東路口等，尤其是永康區連年蟬聯死亡車禍、車禍件數第一名。

陳怡珍議員表示，很多路口一而再、再而三發生車禍，例如北區的和緯路這一年內就至少發生兩起死亡車禍，警察局除了積極宣導交通安全之外，更要彙整地方居民意見，綜合警察局、交通局分析的危險路口成因，提出研究報告儘速改善，期待任何一件死亡車禍都不要再發生。

對此，黃宗仁局長回應，每一件死亡車禍都是一個家庭的破碎，非常重視處理A1車禍的流程並積極研究危險路口，只要發生死亡車禍，要求分局長當天立即至現場查看並改善。2018年台南市車禍死亡人數已是全國下降幅度最多，顯示努力發揮成效，但仍需要再加強，利用高科技、大數據、嚴格執法、交通改善工程等措施全面性改善危險路口。

交通大隊亦補充，2019年截至2月底止，六都死亡車禍人數依序為高雄市41人、台中市34人、台南市31人、新北市27人、桃園市27人，顯見台南市確實進步當中，期待全年統計數字不要再上升。