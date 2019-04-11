　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

一通陌生電話要求「蒙眼ＯＯ」！高雄妹「乖乖躺好」試1次　結局超離奇

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

手機、滑手機、打電話、講電話。（圖／記者陳俊宏攝）

▲小美誤以為張男是楊姓男友。（示意圖／記者陳俊宏攝）

記者鄒鎮宇／台北報導

台北一名張姓男子隨機打電話給住在高雄的女子小美（化名），竟藉機冒充對方男友大玩「蒙眼性愛遊戲」，趁機性侵對方得逞。事後，張男故技重施被小美抓包，其楊姓男友也現身理論，進而出手痛打張男而被提告。台北地院今判決出爐，認定民事部分張男向楊男求償的85萬8000元免賠，全案可上訴。

判決書指出，張男2017年隨機撥打電話結識小美，並發現對方將他誤認為遠距離交往的楊姓男友，趁機聊天談心，進而在同年8月5日以男友的身分要求玩「蒙眼性愛遊戲」，要小美全裸、蒙眼躺在住處床上，他再進入屋內與其發生關係後離開。

同年月11日，張男再次要求玩蒙眼遊戲，沒想到小美竟沒有照做，一看到張進入屋內瞬間嚇到，迅速了解自己上次也是與陌生人發生關係後，當場崩潰痛哭並撥打電話給楊姓男友求救。

▲▼上床,女友,性侵,嘿咻,做愛。（示意圖／pixabay）

▲小美配合楊男玩蒙眼性愛遊戲。（示意圖／pixabay）

楊男到場詢問事情的緣由後，見張男回應態度不佳便嗆聲，「再不老實說，就讓你斷手斷腳」，拿起拔輪胎的鐵具痛毆張男，導致對方左臂鈍挫傷及全身多處擦挫傷。張男事後也報警提告傷害，並到醫院驗傷。

刑事部分，楊男被依傷害罪判拘役40天，可易科罰金4萬元，可上訴。民事部分，張男以工作損失、交通費、醫療費、名譽損失等為由，求償85萬8000元，卻因無法提出任何證明，無法證明因果關係而被法官判楊男免賠，張男敗訴。

據《聯合報》報導，期間，小美曾對張男提告性侵，但檢方認定張男當下沒有以暴力脅迫、違反小美的意願發生性行為，因此不構成強制性交的要件；另外，「詐術性交」條文僅以讓對方誤以為自己是「配偶」才生效，由於小美未婚，因此屬於民事糾紛，不起訴張男。

ET快訊
小薰認熱戀鄭人碩：公開了！撇當小三…鬆口「正式交往時間點」
鄭俊英老司機群組爆「集體性侵」！加害者確認：有藝人
這4大星座「另一半專挑醜的」！長得越普通他們越愛

關鍵字：高雄,台北,蒙眼

點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

快訊／士林1少年13樓墜落泳池　送醫無生命跡象...

一通陌生電話要求「蒙眼ＯＯ」！高雄妹「乖乖躺好」試1次　結局超離奇

女求復合持刀躺進浴缸放水　前男友逃出報警…她反鎖門割腕

持水果刀搶五金行遇大魔王　老闆「雙刀流：鐮刀」…嫌落荒逃

快訊／北市晚間驚傳火警！他回家「開燈就引燃」火勢秒吞屋

快訊／騎士想抓時間差左轉　撞上載雞排小貨車…送醫不治

扛學貸又弄丟11萬元！男大生「跳橋重摔」胸椎骨變形　最後訊息曝光

台東福原國小百年「藏寶箱」　開鎖達人耗時82分打開揭密

世上只有媽媽好　通緝犯被查獲一哭二鬧…三叫阿母

快訊／高雄死亡車禍！巴士快車道右切　騎士慘死輪下

手機永遠靜音「超難找」的4大星座　巨蟹靠緣分、水瓶懶得接電話

中天男主播私會甜心記者…　「被爆親暱照流出」激怒空姐妻

高雄老店「20元蛋包飯」忍痛熄燈　暖心闆娘：因學生關係不願漲價...

MANIAC挺進《達人秀》總決賽　評審狂讚：台灣一定以你們為傲！

追分國小學生高喊「媽祖婆我愛您」　白沙屯媽調頭進校園讓學生鑽轎底

雪莉醉酒「沒穿內衣」開直播　手摸雙胸嗆：討厭視線OO！

詐欺犯路邊「不小心打對人」　始源睡一覺變國民英雄惹XDD

朴有天否認吸毒：我被誤會了！　自爆患憂鬱症「靠安眠藥入眠」

要用新電腦拍照卻「按到錄影」　可愛老夫妻螢幕前尷尬笑僵XD

熬夜體重暴增、記憶力受損　超過23點才睡6系統全爛光！

快訊／士林1少年13樓墜落泳池　送醫無生命跡象...

一通陌生電話要求「蒙眼ＯＯ」！高雄妹「乖乖躺好」試1次　結局超離奇

女求復合持刀躺進浴缸放水　前男友逃出報警…她反鎖門割腕

持水果刀搶五金行遇大魔王　老闆「雙刀流：鐮刀」…嫌落荒逃

快訊／北市晚間驚傳火警！他回家「開燈就引燃」火勢秒吞屋

快訊／騎士想抓時間差左轉　撞上載雞排小貨車…送醫不治

扛學貸又弄丟11萬元！男大生「跳橋重摔」胸椎骨變形　最後訊息曝光

台東福原國小百年「藏寶箱」　開鎖達人耗時82分打開揭密

世上只有媽媽好　通緝犯被查獲一哭二鬧…三叫阿母

快訊／高雄死亡車禍！巴士快車道右切　騎士慘死輪下

香港記者追問「一國兩制」　韓國瑜：你看我眼睛　我再說一次

快訊／下榻飯店半夜4點警報響　韓國瑜：哪有這麼巧！這是惡作劇

爆雷王升級！　浩克直接說出「劇本內容」：美國隊長ＯＯ了

快訊／某山下超商找到了！李毅否認出席統促會論壇演講　傻眼「觀光」全泡湯

快訊／士林1少年13樓墜落泳池　送醫無生命跡象...

麥當勞6月底禁用塑膠吸管「新杯曝光」　網舉例酸「還是0分」留言兩極戰翻

史上最大摳棄養貓…胖到沒籠子裝　量完體重收容所志工臉嚇歪

跪求愛迪達推「露腳趾破爛鞋」！　茵聲自薦：找我當設計師

帶著大家進森林！俄羅斯國寶級動畫「瑪莎與熊」創下高收視率

夫妻吵架男臉書留言欲輕生　善警即刻救援成功攔截人車

駕駛囂張點菸...下秒加油站員工 「滅火器狂噴」霸氣舉動網全讚翻

社會熱門新聞

4歲女童被4名同學持棍性侵4個..

男大生跳橋胸椎骨變形　最後訊息..

即／打工弄丟11萬　男大生跳橋..

拖板車輾斃騎士　監視畫面曝光

阿伯吼「這是博愛座」　正義哥飆..

文藻正妹變女警　救救學長「菜英..

狠父熱水狂淋3分鐘　2歲童洗澡..

被連潑2次「熱血豆漿」！輔大女..

高雄死亡車禍！巴士車道右切　騎..

8+9闖紅燈被撞飛　圍觀情侶嗆..

88東向回堵　網一看全歪樓

中天文旦罰100萬　提告NCC..

半甲男嗆前女友被砍　朋友落跑目..

七旬男土地買賣敗訴　裹白布上吊

更多熱門

相關新聞

高雄發大財　契稅增長冠全台

財政部今（11）日公布3月的稅收統計，其中象徵房市景氣的契稅，高雄市契稅移轉件數較去年增加2087件，年增率24%，不僅是六都之首，並且增長情形更是全台一枝獨秀。

內湖豪宅王現4樓交易　買方來自最有錢里

韓國瑜訪美真相　牽線人還原

高雄殯葬名人「邦哥」　百萬賓士被砸

王丹321回嗆韓國瑜：見美國人幹嘛

讀者迴響

發燒話題

黑洞 陳偉殷 日本新年號 米其林指南 地震 許瑋甯 王令麟 六輕爆炸 高圓圓 我們與惡的距離 酒駕修法 中職轉播 愛山林 許淑淨 王令麟 張國榮 孟耿如 吳慷仁 歐陽娜娜 王令麟 雞排妹 TWICE志效 金城武 賴清德 荷蘭隨機殺人事件 車太鉉 王令麟 安以軒懷孕 鄧紫棋 統一發票 勝利退演藝圈 台新金控 甲山林 311地震 王金平 王令麟 中國信託慈善基金會 理科太太 瀧正則吸毒 有馬妹 大S汪小菲 戴資穎 黑嘉嘉 蔡英文 張庭瑚 高橋聖子 王令麟 乙武洋匡 大金冷氣 橋本有菜 王令麟 郭台銘 國泰世華 國泰金 唐鳳家暴 王令麟 郭婞淳退休 廖峻中風 黃昭順 習近平 王令麟 長榮航空 劉至翰離婚 貴婦奈奈 非洲豬瘟 王令麟 普悠瑪內幕 和泰汽車 東森房屋 防彈少年團BTS 中華航空 JHBL 王令麟 優適活 誰摔死了李新 味全 網紅空姐 徐若瑄 王令麟 周子瑜 袁惟仁昏迷 木村拓哉 膝蓋痛 柯文哲 柯P 王令麟 林書豪 九二共識 信義房屋 董梓甯 韓國瑜 頂新 王令麟 聲林之王 蒼井空 興富發 統一企業 全家便利商店 王令麟 吉澤明步 宋仲基宋慧喬 大金空調 王令麟 東森自然美 波音737 黃瀞瑩 張鈞甯 江俊翰吸毒 颱風即時 王令麟 秦偉性侵 聲林之王 孫安佐 迪麗熱巴 王令麟 福原愛 希爾思評價 馬如風猝逝 王令麟 林志玲言承旭 郭雪芙 蔣友柏離婚 川普 停班停課 王令麟 東森購物 吳建豪離婚 社畜時代 彩美旬果 王令麟 UFO 外星人 住宅裝修 信用卡 王令麟 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 波多野結衣 飛碟 信用卡比較 王令麟 X檔案 同居時代 綜藝玩很大 四葉草 周杰倫昆凌 王令麟 隋棠 曾莞婷 尼斯湖水怪 王令麟 聲林之王 盛竹如 希爾思 乃木坂46 王令麟 新垣結衣 金門防疫戰 膝蓋痛 Wowaka 王令麟 司法院釋字第748號解釋施行法 張景嵐小煜 韓冰 王令麟 鈴木一朗 張韶涵

熱門新聞

懷疑男友劈腿！她偷擺「體重計」怒揭發

約會求男友拍照！她一看差點昏倒

她空翻判斷失誤　下秒雙腿變斷筷

4歲女童被4名同學持棍性侵4個月　母心碎：天天慘叫

NIKE訂製鞋標錯價變999元

法鬥被丟水中「游泳」掙扎30秒斷氣

4大星座「另一半專挑醜的」超奇葩！

嬰孩忘刷牙　20顆牙拔剩2顆！

快儲水！台中12日晚上10點起停水23hrs

胡睿兒再炫奧迪照！林采緹直播驚見「黑黑的走光了」

老公月薪4萬　幼稚園學費18.6萬

婚後把老婆當傭人的4大星座男！

Line推全新「暱稱隨你填貼圖」

她當年最愛「華華和宗迪」釣出一票妹子

世界最恐怖火車　不關窗就會被淹死

更多

最夯影音

更多

手機永遠靜音「超難找」的4大星座　巨蟹靠緣分、水瓶懶得接電話

中天男主播私會甜心記者…　「被爆親暱照流出」激怒空姐妻

高雄老店「20元蛋包飯」忍痛熄燈　暖心闆娘：因學生關係不願漲價...

MANIAC挺進《達人秀》總決賽　評審狂讚：台灣一定以你們為傲！

追分國小學生高喊「媽祖婆我愛您」　白沙屯媽調頭進校園讓學生鑽轎底

熱門快報

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

【低於實價?】

這次是真的?！ 三月房市拋售潮，屋主降價超有誠意！ 多筆低於實價登錄快來找房。

這!就是原創 老蕭王嘉爾捕捉最強原創力

每周日晚上9點，ETtoday星光雲YT、ETtoday播吧台灣網路獨家首播。蕭敬騰王嘉爾陳粒三位隊長將開啟原創音樂新戰場。

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面