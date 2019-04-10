台南新化失蹤老人摔落坡坎奄奄一息　眼尖員警即時尋獲送醫

▲台南市新化分局左鎮分駐所，於南168線通往新化道院之農用道路，眼尖發現穆姓老先生機車卡於坡坎樹叢間，人跌落於5米深竹林裡，奄奄一息，警方立即通報救護車將傷患送醫。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

台南市新化分局左鎮分駐所於4月9日深夜，受理66歲穆姓老先生緊急協尋案件，警方積極追查10日上午於南168線通往新化道院之農用道路，眼尖發現穆姓老先生機車卡於坡坎樹叢間，人跌落於5米深竹林裡，奄奄一息、動彈不得，所幸尚有意識，警方立即通報119救護車將傷患送往奇美醫院救治。

台南市新化分局左鎮分駐所於4月9日深夜10時許，受理穆姓老先生緊急協尋案件，據家屬表示，66歲穆姓老先生於9日中午12時許獨自騎乘機車欲至永康就醫後，即失去聯繫，因失蹤人年老且患病，擔心發生意外，因而至派出所報案協尋。警方受理後立即啟動緊急協尋，經調閱手機基地臺位址及路口監視器，鎖定特定區域，陪同家屬展開搜尋。由於地處偏僻，幅員廣闊且夜間視線不佳，至9日晚上12時許仍無所獲。

新化分局長方國璽指示防治組長規劃，於10日清晨再度集結警力及民力編成4組展開搜尋，10日上午9時許，警用無線電終於傳來好消息；新化派出所警員陳嘉鴻、林和生於南168線通往新化道院之農用道路搜尋時，眼尖發現穆姓老先生機車卡於坡坎樹叢間，人跌落於5米深竹林裡，奄奄一息、動彈不得，所幸尚有意識，警方立即通報119救護車將傷患送往奇美醫院救治。家屬聞訊趕來，激動不已，對於警方的細心、不放棄任何機會，在這麼偏僻隱蔽的地點尋獲老父，由衷感激、連聲稱謝。

新化警分局長方國璽表示，聞聲救苦，乃警察職責所在。對於員警能把握黃金時間，發揮團隊精神，達成任務，相關辛勞員警除立即給予獎勵外，並呼籲民眾萬一發現家人失蹤應立即就近向警察機關報案，警方才能在第一時間全力搜尋，提高尋獲機會。