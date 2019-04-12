點170元鳳梨苦瓜雞湯！民眾快喝完「根本沒鳳梨塊」…怒告女店長詐欺

▲民眾點了一碗170元的「鳳梨苦瓜雞湯」，吃到最後發現根本就沒有鳳梨。（圖／《ETtoday新聞雲》資料照，示意圖，與本文當事人無關）

社會中心／綜合報導

台北市一名郭姓男子前往新北市淡水區英專路時，點了一碗170元的「鳳梨苦瓜雞湯」，他吃到已經看到碗底了，卻從來沒有見到一塊鳳梨，認為自己被騙了，於是怒告張姓女店長詐欺。士林地檢署認為商品呈現方式與郭男的預想有落差，因此不起訴張女。

整起事件發生在今年2月27日下午1點30分許，郭男在淡水英專路上的某餐廳用餐，點了一碗「鳳梨苦瓜雞湯」，要價170元，然而他幾乎快吃完時，發現整碗雞湯根本就沒有鳳梨，認為自己受騙了，於是前往新北市警淡水分局怒告這家餐廳詐欺。

張姓女店長開庭時否認詐騙，她說，「鳳梨苦瓜雞湯」雖然沒有看到鳳梨本人，但是雞湯的做法是把整顆鳳梨打成醬汁，接著加入湯底熬煮，因此鳳梨的風味相當濃厚。當郭男向餐廳店員反應雞湯內沒有鳳梨塊時，她就解釋熬煮過程，並在商品圖片下方附註「鳳梨塊狀已打成醬熬煮」一段文字，告知準備點餐的顧客。

郭男提供電子發票證實曾經到該餐廳消費，但檢察官認為，商品和郭男的預想有落差，難以認定張姓女店長是否有不法意圖或詐欺的行為，因此認定犯罪事證不足，予以不起訴處分。