不捨蔡明憲…　賴清德呼籲民進黨員「不要退黨」





▲賴清德回應蔡明憲退黨。（圖／翻攝自賴清德臉書粉專）

政治中心／綜合報導

民進黨中執會10日開會，各派系達成共識，最終敲定延後初選時程至5月22日立委初選作業完成後進行。前國防部長蔡明憲因不滿初選時程延後，12日上午發聲明宣布退黨，「痛心離開民進黨表達我最深的沉痛」。前行政院長賴清德也在晚間回應，自己非常不捨。

蔡明憲12日退黨聲明中指出，「本人以一介資深黨員，呼籲黨內必須尊重初選制度，民進黨最可貴的就是依照民主自由的精神創黨，在公平的制度下競爭，這是我們過去民進黨堅持的價值與理念」。他批評，「民進黨至今仍然竟日追逐眼前、短小的黨內派系政治利益，而漠視台灣人民如此的焦慮及疏離感日益擴大。本人，一介黨員，無力再有任何陳言。所以，只能痛心離開民進黨表達我最深的沉痛。」

蔡明憲發出聲明，強調他自即日起退出民主進步黨，不只蔡明憲，獨派大老吳澧培11日也痛批初選延後做法，他重話痛斥，「唯一的理由是買時間，這讓人非常沒辦法接受，如果又輸了怎麼辦？再延？又輸了要徵召嗎？徵召可以代表民進黨，但如果最後大選選輸了怎麼辦？要確保當總統是不是要宣布戒嚴？」

針對蔡明憲的退黨聲明，賴清德12日晚間在臉書上表示，「波折當淬煉，珍惜創黨價值」，蔡明憲是他非常尊重的民主前輩，對方退出民進黨，自己非常不捨。「我在此呼籲同志不要退黨，我參與這次總統黨內初選的目的之一，就是重新找回民進黨的價值。」

賴清德說，「雖然過程會遇到一些波折，但我都視為是一種淬鍊，我會把困難當作是鍛鍊自己的方式，因為民進黨人不會忘記創黨的艱辛與一路堅持的理想，我們一定不畏困難，堅定繼續往前走，也希望國人能夠支持我。唯有透過初選這道民主程序，才有辦法團結黨內，把已經分散的力量再次凝聚起來，取得國人的支持，打贏2020的總統大選，也讓立法委員的席次不會受到太大的衝擊。」

最後，賴清德強調，「我們一定要珍惜民進黨創黨的精神，要珍惜民進黨這道民主的初選機制，不必給它貼上任何標籤，我會讓支持者知道，民進黨捍衛『民主』與『進步』的理念，絕不會改變，也請同志要有信心，大家一起努力。」