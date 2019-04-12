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挺小英！焦糖哥哥現身西門　號召支持者PO照挺蔡英文

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▲焦糖哥哥號召支持者挺蔡英文。（圖／記者蔣婕妤攝）

▲焦糖哥哥號召支持者挺蔡英文。（圖／記者蔣婕妤攝）

記者蔣婕妤／台北報導

藝人焦糖哥哥陳嘉行常在臉書發表時事，他12日晚間現身西門町，號召支持者化身「挺英小蜜蜂」，邀請現場民眾拿著手牌拍照，並同時在晚間八點20分PO照，象徵「2020」支持總統蔡英文連任。

陳嘉行力挺蔡英文，他在臉書發起「挺英小蜜蜂—2020行動」，邀請支持者12日晚間一起到西門鬧區參加活動，現場將發放手牌，支持者可以一起合照，並PO上臉書，展現支持蔡英文的聲音。陳嘉行受訪時表示，鼓勵大家把照片都PO上各自的臉書，希望藉此突破同溫層，把挺小英的力量擴散出去。

「挺英小蜜蜂—2020行動」臉書寫到，台灣被假新聞及LINE謠言淹沒，中國大陸共產黨加強恐嚇及統戰台灣的力道，正當民眾普遍為未來感到憂心時，總統蔡英文扛起責任及壓力，強勢回應。「愛台灣，不需要任何資格及前提，保護孩子的未來，也不需要任何門檻，只要我們付諸行動，每一個人多做一點點，累積起來就會帶來巨大的成果。」

陳嘉行在臉書強調，他堅定支持蔡英文總統贏得初選，順利連任，為台灣守下最重要的一戰。他受訪時表示，這次活動他自己就是發起人，雖然有不少民眾希望他能走出台北，到各地一起挺小英，但因為自己還有工作，因此第一站還是從台北街頭出發，但鼓勵支持小英的民眾熱情相挺，大方表態力挺蔡英文。

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