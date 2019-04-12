女兒放下玩具「小baby在哭哭」...抬頭看新加坡情侶棄屍　父：記得去找他們

突發中心／綜合報導

新北市新店區日前驚爆「廚餘嬰屍案」，經追查鎖定來台遊玩的新加坡情侶檔王男、郭女涉有重嫌，且據鑑定報告、法醫初步檢驗，女嬰的DNA與房內血跡相符合、是活胎。對此一名網友分享女兒看見新聞時的反應，「只要看見監視器畫面，她就會說小BABY在哭哭。」

回顧案情，該對新加坡情侶分別是23歲的王男、與24歲的郭女，2人在2月下旬來台旅遊8天，並投宿於萬華區西門町的旅社；監視器畫面清楚拍下，2月26日凌晨時分，染著一頭亮眼金髮的王男身穿黑色外套，手上還拎著一袋黑色塑膠袋外出丟棄，袋中極有可能就是差點被當成廚餘的嬰屍。

▲棄嬰監視器畫面曝光。（圖／東森新聞）



就有網友在「靈異公社」貼文寫道，有聽過小孩在幼年時期看得到無形的東西，剛滿2歲的女兒在新聞播報「新加坡籍競技鏢手西門町廚餘桶棄嬰」的新聞時，一開始主播在說明事件她都在玩玩具沒有反應，不過當畫面切換到「男子手拿塑膠袋」的部分，女兒竟突然說「小baby哭哭了」。

原PO表示，原本以為是巧合，但當天及隔天只要是看到監視器畫面，女兒就會一直說「小baby在哭哭」。原PO說，不會感到害怕，只是很難過，如果真有嬰靈之說，希望那孩子可以找到祂的父母，讓他們受到懲罰，也祝福祂可以趕快投胎到疼愛祂的好人家中。

▲新加坡小情侶涉有重嫌。（圖／翻攝自臉書）



由於台灣與新加坡有司法管轄權，且新加坡《刑法》第3條規定，國民的境外犯罪行為視同於境內實施，得於國內接受審判與受罰，也就是說該情侶就算逃回國也會受罰。而且，新加坡法律更加嚴苛，若兩名嫌疑人是刻意把活著的嬰孩棄屍而致死，恐怕會觸犯「謀殺罪」，將會被判「唯一死刑」。

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