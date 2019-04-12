癌末女與他相守10年！安寧病房互戴戒淚喊：我願意...眾人紅眼眶

地方中心／台東報導

台東榮民醫院安寧病房幫一名黃姓癌末女患者舉行結婚典禮，為她圓夢。黃女3個月前發現罹患胃癌，與林姓身障男相互扶持10多年，在林男的陪伴下經歷抗癌，不過日前卻住進安寧病房，為了不留下遺憾，2人決定舉辦婚禮互許終身至死不渝，場景相當感人。

▲台東榮民醫院安寧病房幫黃女癌末患者舉行結婚典禮為她圓夢，2人為彼此戴上戒指。（圖／記者楊均典攝，下同）

台東榮院安寧病房團隊為幫助黃女圓夢，將病房布置成結婚場地，還貼上一個大紅「囍」字，請台東市戶政事務人員到場為新人辦理結婚登記；而安寧團隊協助新人梳化妝，安排林男拿花束獻花對黃女真情告白。

▲台東榮民醫院安寧團隊協助新人梳化妝，還安排林男拿花束獻花對黃女真情告白。

婚禮由醫院院長趙建剛擔任證婚人，他問林男「你願不願意娶黃女士為妻子？」林男真情流露的回「不管生還是死，我都願意陪她一生，陪到她最後一刻就對了」；趙院長接著問黃女是否願意接受林男成為她的丈夫，黃女眼眶含著淚水說「我願意」﹔趙院長再問黃女，當林男「病痛處於困境時，你願意全心全力幫助他、扶持他嗎？」黃女堅定的說「我願意」，感動現場所有人。

▲林男與黃女相互守候10多年，陪伴她歷經抗癌。

在場的人都哭紅了眼，2人交換戒指儀式後完成婚禮，護理長姜貞竹也帶著安寧醫護團隊獻唱詩歌，為這對新人祝福，場面溫馨感人。林男表示，他與黃女相互守候10多年，2人遲遲沒舉辦婚禮及登記，是因為彼此都曾有過一段婚姻，而後在人生中遇到契合的另一半，彼此都覺得能互相陪伴就夠了。

林男心裡仍掛念著要給黃女一個名份，他抱著黃女說「我愛妳、謝謝你陪我走過這些年」，也感謝醫療團隊幫助他們完成人生最後的心願。趙院長則說，很開心能參加這場珍貴的婚禮，安寧團隊也獲得許多感動，每個生命都是寶貴的，即使是走到人生的終點，也應該得到良好的照顧，安寧療護是為末期病患及家屬提供專業醫療團隊服務，減輕末期病患身體及心理的不適，讓病人能完成心願也擁有生命的尊嚴，家屬也能勇敢的渡過哀傷。

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