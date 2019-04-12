名醫吳思遠涉詐檢調約談！誆罹癌患者「高階放射卻低階器材治療」

▲萬芳醫院的放射科醫師吳思遠涉詐欺遭約談 。（圖／記者劉昌松翻攝自醫院網站）

記者劉昌松／台北報導

台北市立萬芳醫院放射腫瘤科主任吳思遠，不但是台北醫學大學助理教授，還曾任健保署健保審查委員，卻涉嫌勸腫瘤病患多花20萬元，進行高階放射治療，實際上用低階儀器治療病患，再向健保署詐領補助，已知至少3名病患受騙，台北地檢署12日指揮調查局搜索萬芳醫和吳的住處，並以詐欺案被告身分約談吳到案。

吳思遠擁有台大醫學院毒理學研究所博士高學歷，目前是台北醫學大學醫學系內科學科專任的助理教授，不但擔任過管制藥品委員會委員、輻射防護委員會委員，更在健保署當過健保審查委員。

▲吳思遠涉嫌欺騙病患自費治療後，再向健保署詐領健保補助。（圖為示意圖／達志影像）

但學經歷優異的吳思遠，被人匿名檢舉，涉嫌在2012年間，勸一名腫瘤病患，多花點錢，可以用高階放射儀器，病患以為可以獲得更好的治療，沒想到，吳實際上是使用低階器材進行放射治療。

誇張的是，兩種儀器在自費額部分價差約20萬元，且依健保署規定，全額自費項目，不可再申報請領健保補助，吳卻在病患受騙多付錢之後，另外又向健保署申請補助，等於2邊施詐，且估計受害病患至少3位。

檢察官在蒐證告一段落後，12日指揮調查局幹員，搜索吳在萬芳醫院的辦公室、住處，及存放相關病歷紀錄處所等4個地點，並以被告身分約談吳思遠，另有6名證人也一併到案協助釐清案情，全案朝詐欺等罪嫌偵辦。

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