王子公主撕破臉！聯電宣明智兒離婚　律師濫訴妻還告發王敏瀆職

▲宣昶有與妻子王敏鬧婚，而王敏向台北律師公會申訴，宣家2名律師長期對她和家人濫訴近40件官司。（圖／記者張一中攝）

突發中心／台北報導

聯電榮譽副董宣明智的兒子宣昶有與妻子王敏婚變，高院判准2人離婚，而王敏向台北律師公會申訴，宣家的律師長期對她和家人濫訴近40件官司，其中一件是宣家委任鄧姓律師的妻子告發她瀆職。台北律師公會受理申訴後，認定宣家律師確實有濫訴等違反律師倫理情事，日前決議將鄧移送懲戒，台北地檢署也對王敏不起訴。

宣昶有（42歲）為宣明智的長子，在美國取得中醫執照後，轉投入生技產業，創辦宣捷公司，在大陸地區發展幹細胞技術，目前為宣捷公司董事長。至於王敏則是長豐公司董事長王公展的次女，兩人2005年結婚，育有2子。

不過於2013年間2人感情生變，翻臉互控，興起多件訴訟。宣男起訴要求離婚，指控王敏常疑心他外遇，還要他跪下發誓，有次爭執更踢他40多下；至於王敏則指控宣男20多年前曾在美國吸毒、酒駕。一審判准離婚，上訴二審後，高院3月27日仍判准離婚。

▲宣明智的長子宣昶有。（圖／記者張一中攝）

而離婚官司一審宣判後，宣昶有委任的鄧姓律師之妻告發王敏瀆職，指控她在2018年4月16日法院審理離婚官司期間，曾聲請該院交付法庭錄音光碟，用以向台北律師公會申訴時，作為檢舉鄧姓律師違反律師倫理的證據。

鄧妻還指出，王敏把錄音光碟用在與該案訴訟無關的地方，當成向律師公會檢舉內容，還多次引用這個法庭錄音光碟，因此認為王敏涉犯《刑法》洩露國防以外機密罪。

台北地檢署調查後認為證據不足不起訴王敏。而王敏泣訴宣家對她和家人濫訴近40件刑、民官司，台北律師公會受理申訴後，認定宣家律師確實有濫訴等違反律師倫理情事。該錄音光碟内容經法院認定，非涉及任何國家機密或其他依法令應予保密之秘密，故王敏無洩漏「秘密」之可能，鄧姓律師之妻仍告發王敏涉嫌瀆職罪，在法律上顯然不能成立，而僅係故意為有損訴訟上對王敏之不當行為，不符律師職業之品位與尊嚴，日前決議將鄧姓律師移送懲戒。

【更多新聞】

影／睡夢中聽到巨響...婦人PO文喊：我家有小偷 警電鋸破鐵門卻傻眼