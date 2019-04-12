傻夫休妻出大絕！身分證P圖「配偶欄空白」 老婆抓包結局超慘　

▲基隆市李男與妻子感情失和，想把身分證變造讓配偶欄變成空白，做到一半效果很差就放棄，卻被妻子抓包。（示意圖／CFP視覺中國）

地方中心／基隆報導

基隆市李姓男子與梁姓妻子感情失和，把身分證變造想讓配偶欄變成「空白」，但做到一半後覺得效果很差就放棄，卻被突然返家的妻子發現尚未變造完成的身分證，報警舉發。基隆地檢署依偽造文書罪送辦，但因變造特種文書罪嫌並未處罰未遂犯，李男獲不起訴處分。

警方調查，李男與妻子感情不好，竟企圖將身分證配偶欄塗銷為空白，在2017年9月間於基隆住家先以手機翻拍身分證，並用電腦軟體變造配偶欄為空白，再到便利商店進行彩色影印身分證正反面，最後裁切黏上護貝就大功告成。

未料李男變造身分證到一半發現效果太差而放棄，被突然返家的妻子找到他還沒製作完成的身分證，直接向警方報案。李男向警方聲稱，因與妻子感情不睦，所以想將身分證的配偶欄變空白，但做到一半覺得效果很差就放棄，隨意丟在房間。

基隆地檢署近日偵結，經查扣李男所製作的身分證，認定他涉嫌犯刑法的變造特種文書罪，但因身分證明顯尚未完成，僅能算「未遂」，而刑法變造特種文書罪嫌並未處罰未遂犯，李男罪嫌不足，檢方予以不起訴處分。

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