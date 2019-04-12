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國一生坐走廊上課　教育局重申正向管教嚴禁不當處罰

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▲台南市日前發生某國中疑似老師對學生不當管教事件，引起教育團體熱烈議論。（圖／記者林悅翻攝）

▲台南市日前發生某國中疑似老師對學生不當管教事件，引起教育團體熱烈議論。（圖／記者林悅翻攝）

記者林悅／台南報導

台南市日前發生某國中疑似老師對學生不當管教事件，讓學生在教室走廊上課，2天共7節課，台南市教育局已立即指派督學及相關科室主管到校督導學校查處，並依台南市不當管教調查處理流程進行調查處理，以保護學生身心發展及學習權益。

台南市某國中一年級學生，被安排獨自坐在教室走廊上課，照片被網友po到臉書社團，網友指出：「這年頭還有學生被安排在教室外上課，不是有教無類嗎？」。據校方表示，該學生近日的生活作息、課業方面不盡理想，家長便要求老師希望讓孩子在上課期間在走廊罰站省思，老師採取另外措施，就是讓他坐在走廊上課，分別是4月3日3節課以及4月8日4節課，2天共7節課。

請繼續往下閱讀...

校方表示，學生受到隔離的教育，是老師一時不察，老師的行為違反教師輔導管教辦法中的學生受教權，學校會盡快做成報告，針對老師缺失不當的教育方式，在成績考核會做相關懲處。

台南市教育局表示，該局獲悉後已立即指派督學到校督導學校調查處理，並要求學校馬上停止隔離學生的不當管教作為。該校亦立即召開調查會議，訪談老師及相關當事人，並於4月11日下午完成調查。調查結果指出，該班老師確有因學生行為問題於4月上旬將學生隔離於教室外上課兩次共計7節課，且事先有徵得家長同意。但隔離上課的管教方式仍舊不妥，已影響學生受教權益並造成可能的心理傷害，調查結果認定隔離管教的處置已符合不當管教的態樣，後續會將該師移送教師考核會議處，並進行追蹤輔導，以改善其教學管教知能。

教育局指出，教育是一項專業性工作，教師針對複雜的學生問題，在管教過程中的辛苦可以理解，但負責任的專業教師也必須有專業的信念，並善用各種有效的正向管教技巧，以發揮正向影響效果，而非造成學生身心的可能傷害。針對此一個案，教育局已立即進行查處，並請諮輔中心專業的心理師，協助學校對學生進行輔導關懷；同時再一次重申正向管教原則，必要的管教措施也應符合教育部「學校訂定教師輔導與管教學生辦法注意事項」之規定，針對學生的管教行為應衡量其目的性、必要性及有效性，才能達教育目的。也請各校應持續加強教師正向管教技巧的研習與增能工作坊，確保學生身心健全發展。

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關鍵字：國一生,走廊,上課,教育局,處罰

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